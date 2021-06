Perez ondanks tweede F1-podium met Red Bull niet helemaal tevreden

Red Bull-coureur Sergio Perez was de race vanaf de vierde plaats (achter Max Verstappen, Lewis Hamilton en Valtteri Bottas) vertrokken en had in eerste instantie moeite om het leidende trio te volgen. "Ja weet je, het was belangrijk om bij de kopgroep te blijven, maar de eerste vijf tot tien ronden was de auto zo goed als onbestuurbaar door de wind", zei een euforische Perez direct na afloop voor de camera van Sky Sports F1. "We reden vandaag natuurlijk met veel minder downforce [dan in de kwalificatie], dus het was achterop vrij lastig om bij te blijven."

Perez nam door de vroegere pitstops van de top-drie tijdelijk de leiding van de wedstrijd in handen, maar moest uiteindelijk zelf na 24 ronden naar binnen voor vers rubber. De Red Bull-coureur kwam op P4 terug op de baan, maar dit keer kon hij wel het duel met Bottas aangaan. "Dat kwam waarschijnlijk omdat de wind wat was gaan liggen en de baan beter werd", verklaarde Perez het verschil tussen zijn eerste en tweede stint. "Ik begon meer ritme te krijgen. Ik denk dat dat op het einde echt zijn vruchten afwierp. Ik denk dat de degradatie [het slijten van de banden] vandaag een stuk hoger was dan verwacht."

"Ik denk dat we een goede race hebben gereden, het was een goede strategie van het team. Ik ben blij dat we vandaag de race gewonnen hebben en goede punten voor het team hebben gepakt", besloot Perez, die toch nog niet helemaal tevreden was. "Maar met twee of drie ronden meer zou ik Lewis hebben gepakt..."

Het dubbele podium van Red Bull was de eerste voor het team sinds Bahrein vorig jaar: Verstappen en Alex Albon werden daar tweede en derde.

Perez verstevigt met zijn derde plaats in Frankrijk ook zijn derde plaats in het Formule 1 kampioenschap. Hij heeft nu 84 punten, 8 punten meer dan Lando Norris op P4. De 1-3 van Red Bull en de snelste ronde van Verstappen levert het team op Paul Ricard 41 punten op, tegenover 30 punten voor Mercedes. Een prima dag voor Red Bull dus in de strijd om het constructeurskampioenschap.