Late motorwissel en mechanische aanpassingen bij Verstappen

Onder de reglementen van parc fermé is Verstappen teruggestapt naar een andere verbrandingsmotor, turbo, MGU-H en MGU-K. Dat zijn allemaal exemplaren die de Nederlander eerder al had gebruikt en hij hoeft daarom geen bestraffing te nemen.

"Nadat we een afwijking vaststelden op de data van de krachtbron van Max besloten we dat het beter zou zijn om die te wisselen voor een eerder gebruikte krachtbron voor de race en we kregen daar de toestemming voor van de FIA”, vertelde een woordvoerder van Red Bull aan Motorsport.com.

De monteurs van Red Bull hebben ook aanpassingen uitgevoerd aan de linker sidepod, het brake-by-wire systeem en beide uiteinden van de vooras. Die mechanische wissels komen er wellicht nadat Verstappen in de kwalificatie stelde dat de wagen raar aanvoelde en het linkervoorwiel omhoog zag komen.

Sergio Perez heeft voor zijn Racing Point een nieuwe batterij en controle-elektronica genomen van Mercedes. Lewis Hamilton heeft dan weer de linker voorband laten vervangen van zijn setje banden voor de start, de FIA gaf daar ook toestemming voor. Alex Albon komt met twee andere achterbanden aan de start. Teams mogen die bij schade vervangen door banden die ongeveer evenveel kilometers achter de rug hebben.

