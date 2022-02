Norris ziet ruimte voor verbetering: F1-test verliep niet perfect

Lando Norris noteerde de snelste tijd op de openingsdag op het Spaanse circuit en eindigde overall met de vierde tijd na drie dagen testen. In totaal reed McLaren 367 rondjes met de nieuwe MCL36, het moest alleen Ferrari en Mercedes voor zich dulden qua kilometers. Mercedes-coureur George Russell liet weten onder de indruk te zijn van McLaren en noemde het team "ontzettend sterk". Norris sprak over een goede start bij de renstal, al was het volgens de Britse McLaren-coureur niet perfect door de problemen waar de formatie mee te maken kreeg tijdens de test.

"George stond bovenaan de tijdenlijst. Dus als hij denkt dat wij sterk zijn, denken wij dat hij sterk is", sprak Norris na de ochtendsessie op vrijdag. "Maar als er op dit moment teams zijn waarvan je verwacht dat ze vooraan staan als het erop aankomt, dan is het Mercedes en waarschijnlijk Red Bull. Dus nee, ik denk niet dat wij daarbij horen. Ik denk wel dat we er goed voorstaan. Zodra we de baan opkwamen werkte de auto naar behoren. Een aantal dingen was nieuw en je loopt tegen problemen aan, maar de start was prima."

Betrouwbaarheidsproblemen

De openingsdag in Barcelona kende geen rode vlaggen of onderbrekingen, maar naarmate de test vorderde kwamen er betrouwbaarheidsproblemen bij een aantal teams. Dit resulteerde in vijf rode vlaggen op de laatste dag. Een van de grootste uitdagingen waar de teams tijdens de tests mee te maken kregen, was dat de auto's door de nieuwe aerodynamica gingen hobbelen. McLaren leek hier sneller dan andere teams grip op te hebben gekregen.

Kwam de betrouwbaarheid in de eerste voor Norris als een verrassing? "Nee, je werkt op het hoogste niveau. Ik had daarom niet verwacht tegen dingen aan te lopen", vervolgde Norris. "Maar alsnog kampten we met problemen. Het was bij lange na niet perfect. Misschien leek dit van de buitenkant zo, maar achter de schermen waren er genoeg zaken die niet goed liepen. Het is nodig om deze op te lossen. Ik denk overigens dat veel andere teams ook problemen hadden. Ik heb in ieder geval mijn uiterste best gedaan om ervoor te zorgen dat ze in de resterende dagen niet meer voorkwamen, ook met het oog op de volgende test."

Norris krijgt 10 maart een tweede kans om de MCL36 goed aan de tand te voelen. Dan start namelijk de driedaagse pre-season test op het circuit van Bahrein. Een week later vindt daar de eerste Grand Prix van 2022 plaats.