Ferrari-teambaas Binotto: Hobbelen F1-75 onder controle gekregen

Porpoising is momenteel een van de meest besproken onderwerpen in de Formule 1. Door de nieuwe technische reglementen is de aerodynamica van de auto's compleet anders, waarbij de luchtstromen onder de vloer lopen. In Barcelona werd al snel duidelijk dat dit met hoge snelheid op de rechte stukken ervoor zorgt dat de auto's hobbelen. Een video van de Formule 1-organisatie liet zien dat met name Ferrari hier hevig last van had, maar de Italiaanse renstal heeft naar eigen zeggen progressie geboekt op dit vlak. "Het hobbelen is nu geen probleem meer", vertelt Ferrari-teambaas Mattia Binotto. "Donderdagmiddag en vrijdagochtend was het al een stuk minder. We hebben het onder controle gekregen."

Ferrari blijft voorzichtig

Ondanks het feit dat Ferrari tijd moest spenderen aan het onder controle krijgen van porpoising, zag het Italiaanse team er competitief uit in Barcelona. Binotto bagatelliseert de vorm en rekent erop dat de prestaties van iedereen verbeteren zodra de F1-teams in meer representatieve omstandigheden rijden.

"Het is ons gelukt om veel rondjes te rijden, daar zijn we blij mee", vervolgt de teambaas. "We hebben over de auto geleerd en veel data verzameld. Maar het is nog te vroeg om uitspraken te doen op basis van rondetijden. We reden niet echt in normale omstandigheden, dus ik verwacht dat andere auto's ook nog een stuk sneller worden. Belangrijker voor ons was om consistent te blijven en zoveel mogelijk informatie te vergaren, want er zijn nog veel problemen die we moeten aanpakken. In Maranello hebben we nu een aantal dagen waarin we de data kunnen bestuderen en te kijken hoe we de auto nog kunnen verbeteren, alvorens we naar Bahrein reizen."

Onder meer Mercedes-coureur George Russell denkt dat Ferrari en McLaren de te kloppen teams zijn op basis van de rondetijden van de F1-test in Barcelona.