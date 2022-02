Bottas kent magere F1-test in Barcelona: Er ligt nog genoeg werk

Valtteri Bottas maakte na vijf jaar bij Mercedes de overstap naar Alfa Romeo. In zijn tijd bij het Duitse merk zegevierde de Fin tien keer en droeg hij bij aan het vijf keer winnen van het kampioenschap bij de constructeurs. Zijn eerste meters bij Alfa Romeo maakte Bottas onlangs tijdens een shakedown, maar het echte testwerk begon in Barcelona. Vanwege betrouwbaarheidsproblemen met de C42 was de coureur echter niet in staat zijn programma volledig af te werken. De Fin reed in drie dagen slechts 54 rondjes, waarmee hij het laagst aantal rondjes had van alle voltijd coureurs.

Alfa Romeo ondervond hinder van het hobbelen, wat porpoising wordt genoemd, en kampte met een aantal mechanische problemen. Dit resulteerde in een totaal van 175 rondjes in de driedaagse F1-test. Teamgenoot en F1-debutant Guanyu Zhou reed daarvan de meeste kilometers. Tijdens de officiële presentatie van de C42 zei Bottas er een aantal punten zijn waar nog aan gewerkt moet worden, maar zag ondanks de problemen wel potentie in de nieuwe auto.

"Voor mij voelt het alsof we nog in beginfase zitten van het ontdekken van de bolide", aldus Bottas. "Ik heb niet veel kunnen rijden. Ik reed met slechts twee verschillende compounds en heb niet veel afstellingen kunnen proberen. Voor mij valt er dus nog genoeg te ontdekken. We proberen nu zo hard mogelijk te werken en hopelijk hebben we een beter beeld in Bahrein. Er ligt nog genoeg werk, daar kan ik ook niets tegen inbrengen, maar ik voel tegelijkertijd dat er veel potentie is. Ik kijk ernaar uit dit verder te onderzoeken met het team."

Valtteri Bottas in de 2022-kleuren van Alfa Romeo Foto: Alfa Romeo

Alfa Romeo vertrouwt op verbetering in Bahrein

Het F1-team heeft zondag een filmdag op de planning staan in Barcelona, waar het hoopt nog extra kilometers mee te kunnen pakken. De volgende halte is Bahrein, waar 10 maart de tweede test start. Teambaas Frederic Vasseur heeft er vertrouwen in dat het team het hobbelen en de mechanische mankementen voor de test op het circuit van Sakhir heeft opgelost.

"Dat is nu onze uitdaging, maar ik vertrouw erop dat dit wordt opgelost", sprak Vasseur. "Zondag gaan we weer de baan op en ik denk dat we voor Bahrein de goede richting zijn ingeslagen. We spraken al over het hobbelen, het is niet ongewoon dat bij nieuwe reglementen dergelijke problemen komen. Ik denk dat na twee of drie wedstrijden niemand meer praat over porpoising, dan is er wel weer iets anders", zei de Fransman. "Maar we moeten het wel oplossen. We zagen niet alleen bij ons, maar ook bij andere teams dat in de eerste drie dagen al enorme stappen werden gezet op dit vlak. In Bahrein is het met een nieuwe configuratie helemaal opgelost."

Jan Monchaux, technisch directeur bij Alfa Romeo, stelde dat het team normaal gesproken zeer goed is met de betrouwbaarheid, maar dat het sommige componenten nu vrij extreem moest ontwerpen in verband met het nieuwe maximale gewicht van de auto's.

"Her en der zijn er wat problemen die opgelost moeten worden, maar ik weet zeker dat we deze te boven komen", zei Monchaux. "Ik heb liever dat het nu gebeurt dan later in het seizoen. Normaal gesproken los je dit soort problemen dan voorgoed op. Daarom testen we ook. Uiteraard hadden we meer kilometers willen maken, maar het is zoals het is. Dat kunnen we niet veranderen. We hebben iets meer dan een week om dingen op te lossen en hopelijk verloopt de tweede test soepeler."