McLaren: Lastig te verklaren waarom porpoising ons amper hindert

Afgelopen week mochten F1-teams voor het eerst hun nieuwe auto's echt aan het werk zetten. Het circuit van Barcelona was het decor van de driedaagse shakedown. Veel formaties werden verrast door hobbelende wagens bij hoge snelheid op het het rechte stuk. Al snel werd porpoising een van de belangrijkste onderwerpen in de paddock. Het oplossen van dit probleem bezorgde de teams flink veel hoofdpijn, zo reed Mercedes tijdelijk met een andere vloer en kreeg Alfa Romeo het probleem helemaal niet onder de knie. McLaren liep echter niet tegen het probleem aan, totdat het een aantal componenten verving waardoor de aerodynamica veranderde.

Technisch directeur van McLaren James Key laat weten dat het team uit Woking niet immuun is voor het gehobbel, maar stelt dat het de formatie verder niet echt bezighoudt. "We hebben een aantal dingen getest waardoor het meer werd, maar zonder die componenten werd het weer minder. Het is dus op een aerodynamische manier op te lossen", aldus Key. "Nu hebben we geen problemen, maar dit betekent niet dat we er bij verdere ontwikkeling niet tegenaan lopen. Het hindert ons minimaal, maar het is geen groot probleem of enorme afleiding voor de coureurs."

McLaren was niet slim genoeg

De Brit geeft toe dat McLaren niet slim genoeg was om een auto te ontwerpen die dit probleem veroorzaakt, maar denkt ook dat het geen toevalstreffer was dat het huidige ontwerp zo stabiel blijkt. "Ik zou graag willen zeggen dat we enorm slim zijn, maar de realiteit is dat dit zeer lastig is te simuleren", vervolgt hij. "Het heeft te maken met de stijfheid van de banden en de golving van de auto. Ik denk dat de stabiliteit van de auto hier een kleine rol speelt. Ik zou liegen als ik zeg dat het door het ontwerp komt. Ik denk dat het een fenomeen is waar we aan moeten wennen op bepaalde circuits. Het is te hopen dat het in de loop van de tijd minder wordt en we het uiteindelijk laten verdwijnen."

Key denkt echter dat sommige F1-teams nooit helemaal van het fenomeen afkomen en dat coureurs op sommige banen ermee moeten leven. "Ik denk dat het effect altijd blijft, want het zijn nou eenmaal auto's met grondeffect. Het hoort erbij, daarom zien we het nu ook. We leren er wel mee omgaan. Er is nog zoveel te vinden en te leren met deze auto's. Ik denk niet dat het helemaal verdwijnt, want het is een fysiek iets. Maar ik denk dat naarmate de ontwikkeling vordert dit probleem minder wordt."