Norris: “Toegenomen porpoising duidt mogelijk op progressie”

“Het is niet zoveel als ik had gedroomd”, zegt Lando Norris over de progressie die McLaren heeft geboekt met de nieuwe onderdelen op Paul Ricard. “Maar volgens mij hadden we er ook niet heel veel van verwacht. We verwachtten een kleine stap te zetten. Het is nog te vroeg om er iets over te zeggen. Ik heb er pas net mee gereden. Het voelt anders aan. Niet lastiger, maar anders. Sommige dingen voelen iets beter aan en aan andere dingen moeten we nog werken. Al met al is het redelijk.”

Norris maakte alleen in de tweede vrije training gebruik van de updates, terwijl zijn teamgenoot Daniel Ricciardo er de hele dag mee reed. Op deze manier kon McLaren het oude en nieuwe pakket goed naast elkaar leggen. Dat het team op Paul Ricard last heeft van porpoising baart Norris geen zorgen. De 22-jarige coureur uit Bristol ziet het juist als iets positiefs. “In de laatste paar races hadden we het op momenten ook al. Op Silverstone hadden we er bijvoorbeeld veel mee te maken, dus ik ben niet verrast. Het komt niet als een schok. Ik hoop dat het iets goeds is. Soms werkt een verbetering aan de wagen porpoising in de hand.”

“Los van Red Bull lijken Ferrari en Mercedes er veel last van te hebben gehad, terwijl zij veel sneller zijn dan wij. Dus misschien heeft Red Bull het gewoon uitstekend gedaan”, vervolgt Norris. “Maar we proberen de auto te verbeteren en soms gaat dat gepaard met dit fenomeen. Dat hoeft niet slecht te zijn, misschien betekent het dat je de juiste weg bent ingeslagen. Dus we proberen het te begrijpen en hopelijk ontdekken we dat het iets goeds is, in plaats van iets verkeerds.”

Ricciardo: “Niet één-op-één vergelijkbaar”

Ook Ricciardo heeft dankzij de updates een ander gevoel achter het stuur van de MCL36. “Je voelt het verschil”, vertelt de Australiër. “Maar we hadden nog niet op dit circuit gereden met deze auto. Een andere baan is dus je referentie. Ik voel dus wat verschillen, maar het is niet één-op-één vergelijkbaar. We zijn ons er doorheen aan het werken, maar in de middag hebben we volgens mij al wat progressie geboekt. Dat ging beter, maar ik denk dat er nog meer uit te halen is.”

