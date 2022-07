Nyck de Vries kwam aan het begin van het Grand Prix-weekend in Frankrijk de baan op met de auto van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. De Formule E-kampioen deed wat van hem verlangd werd door geen grote fouten te maken en een goede start te maken aan het programma van het team voor de vrije trainingen. Zowel Toto Wolff als Lewis Hamilton toonde zich onder de indruk van De Vries en ook technische chef Andrew Shovlin heeft niets dan lof voor de verrichtingen van de coureur uit Sneek.

“We hebben Nyck al een aantal keer in de auto gehad. Niet altijd zo in plein public als hier, zoals tijdens de testdagen in Abu Dhabi, maar we zijn altijd van hem onder de indruk geweest”, laat Shovlin weten aan onder andere Motorsport.com. “Het fijne aan Nyck is dat hij weet waar de prioriteiten liggen. Dat hij ten eerste geen fouten moet maken, en zeker niet moet crashen, zich op de tweede plaats focust op het testprogramma, zodat we leren wat we moeten leren, en pas ten derde zich bekommert over hoe snel hij is. Voor die eerste twee punten is hij met gemak geslaagd en op het derde punt heeft hij het ook heel behoorlijk gedaan. Hij was snel en heeft zeer nuttig werk voor ons verricht. En hij is ook altijd bezig met waar hij zelf nog kan verbeteren en waar hij zelf nog kan leren. Maar hij is zeer goed onderlegd als coureur, rekening houdend met het feit dat hij relatief weinig Formule 1-ervaring heeft. Elke keer dat hij in de auto heeft gezeten, zijn wij onder de indruk geweest.”

Hamilton volgde de verrichtingen van De Vries op de voet vanuit de pitbox. Shovlin: “Het was een nieuwe en vreemde ervaring voor Lewis om iemand met zijn auto te zien rijden. Maar hij was ingeplugd op de intercom en was ook erg onder de indruk van het werk van Nyck.”

Teams moeten dit jaar twee keer een vrije training aan een rookie geven. Gevraagd naar de plannen van Mercedes voor de tweede sessie, wanneer George Russell zijn auto een uur moet afstaan, antwoordt Shovlin: “Op dit moment is Nyck de logische kandidaat hiervoor. Het zal later in het jaar worden. Het hangt een beetje af van wat we qua updates gaan doen en waar we banden gaan testen voor Pirelli. Het wordt waarschijnlijk bij een van de flyaway’s later in het jaar.”

Video: De Vries in actie voor Mercedes op Paul Ricard