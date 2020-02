Norris: "Ik werk harder dan veel mensen denken"

Er zijn op het hoogste niveau van de autosport maar weinig teamgenoten die het zo goed met elkaar kunnen vinden als Carlos Sainz en Lando Norris. De twee gaan niet alleen voor het oog van de camera's zo goed met elkaar om, zo laat Norris weten aan Motorsport.com. "Nee, we kunnen over het algemeen goed met elkaar overweg en hebben veel plezier met elkaar. We zijn hier allebei omdat we graag in de Formule 1 rijden, maar we willen ook gewoon plezier hebben in het leven en alles buiten de F1", zei de Brit.

Het betekent niet dat er geen rivaliteit is tussen de McLaren-coureurs. "Dat is onvermijdelijk, het hoort bij het racen. We willen elkaar nog steeds verslaan. Het is niet zo dat we de ander gewoon laten gaan", aldus Norris. Toch is er een goede teamdynamiek ontstaan bij het duo. Aan de ene kant bevindt zich de Spanjaard, die zich heeft losgemaakt van Red Bull en zich na een tussenstop bij Renault eindelijk op zijn plek voelt bij McLaren. Aan de andere kant is er de Brit, die in 2019 indruk maakte als rookie en tot de nieuwe generatie toptalenten behoort.

"We weten dat als we vorig jaar niet hadden samengewerkt, we de vierde plek in het constructeurskampioenschap niet zouden hebben veroverd. Er waren momenten dat ik Carlos hielp een beter resultaat te behalen en er waren momenten dat hij me hielp een beter resultaat te scoren", voegde Norris eraan toe. Nu gaat het nog niet om overwinningen, maar dat is wel de ambitie van McLaren op de lange termijn. Als het om de wereldtitel zou gaan, kan die dynamiek wel eens veranderen. Denk aan hoe de relatie tussen Nico Rosberg en Lewis Hamilton verslechterde in de laatste jaren van de Duitser bij Mercedes. Het is iets waar Norris zich van bewust is. "Ik weet niet of het beter of slechter gaat worden. Maar dit soort dingen blijven altijd veranderen. Om een of andere reden laten mensen in de Formule 1 dat [plezier] niet altijd zien. Sommige coureurs doen het wel, maar andere niet. Ze zien eruit alsof ze de slechtste tijd van hun leven hebben en dat het rijden in een F1-auto het laatste is wat ze willen doen."

Norris zelf vond dat hij zijn debuutjaar best wat serieuzer had mogen zijn op momenten, maar liet ook weten dat hij wel harder werkte dan sommigen denken. "Het lijkt alsof ik niet hard genoeg werk, maar dat doe ik wel. Als er iets grappigs gebeurt in de paddock, zien mensen het en denken: 'Dit doen andere coureurs niet. Misschien moet hij harder werken en bla bla'. Mensen vinden het leuk om ongebruikelijke dingen te veroordelen, maar het kan me niet schelen. Ik werk hard en doe zoveel ik kan om het team beter te laten presteren. Ik wil wedstrijden winnen. Maar je hebt maar één leven, leef het!"

