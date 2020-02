Hoe Wolff het Mercedes F1-team vorm heeft gegeven

Wolff is een goed voorbeeld van iemand die succes niet naar zijn hoofd laat stijgen. De teambaas blijft ondanks de overweldigende prestaties van Mercedes in de afgelopen zes jaar nuchter en op zijn hoede voor de concurrentie en voor achteruitgang door zelfgenoegzaamheid. Mercedes zou immers niet het eerste team zijn dat terugvalt door te veel op prestaties uit het verleden te vertrouwen. Nee, Wolff waakt ervoor dat zijn team met minder genoegen zou nemen en wordt sinds zijn komst bij het F1-team in 2013 door zijn naasten vaak als inspiratiebron aangehaald. Zelfs na de geweldige seizoensstart van Mercedes in 2019, met een grote voorsprong op de concurrentie, kon hij gefrustreerd raken als het team eens niet won.

"Je moet de organisatie leren begrijpen, weten wat de zwakke en sterke punten zijn en de individuen een kader geven dat hen in staat stelt optimaal te presteren", liet Wolff in gesprek met Motorsport.com. Daarvoor is een uiterst kritische blik in de spiegel nodig, als manager en als organisatie. "Als je niet genadeloos eerlijk bent tegen jezelf en niet begrijpt waar de gaten zitten, zul je nooit een organisatie hebben die in staat is om constant aan het front te vechten."

Lewis Hamilton voor Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10 Foto: Steve Etherington / Motorsport Images

Veranderen van een verkeerd verwachtingspatroon

Deze aanpak is tevens hoe Mercedes kennismaakte met Wolff, die eerder aandeelhouder van Williams was. "Ik kwam in januari 2013 erbij, maar in september 2012 kreeg ik van het bestuur drie maanden de tijd om mijn persoonlijke opinie te geven over wat er mis ging. Er was toen nog niet besloten dat ik bij Mercedes aan de slag zou gaan en ik had geen diepgaande kennis over het bedrijf", aldus Wolff. Toen ontdekte hij een groot verschil tussen Williams en Mercedes, dat hem op het juiste spoor bracht. "Ik maakte deel uit van Williams, dus ik kreeg niet echt details te horen. Het begon allemaal met te weten komen wat de verwachtingen van Daimler waren voor hun team. Dat was om het kampioenschap te winnen, terwijl de middelen ongeveer gelijk waren aan die ik had bij Williams en de verwachting van dat team de vierde of vijfde plek was. Ik denk dat er een gebrek aan verwachtingsmanagement was en een disfunctioneel begrip van wat de doelstellingen van het team waren."

Wolff denkt daar wel een verklaring voor te hebben: "Dat kwam misschien door de historische context. Toen het team werd gekocht, was dat onder de voorwaarden dat het team op een winstgevende manier kon worden gerund. Dat de Resource Restriction Agreement in werking zou treden en dat mogelijk zou maken, terwijl het management denk ik moeite had om terug te koppelen naar Daimler en te zeggen: 'Nou, het zit eigenlijk anders'. Daarom was mijn rol veel gemakkelijker, want ik had geen verleden bij het team en kon vanaf het begin heel direct zijn."

Het personeel voorop stellen

Een van de veranderingen die Wolff teweegbracht, was dat het F1-team meer financiering vanuit Daimler kreeg. Zo kon hij zijn personeel de juiste instrumenten geven om het uiterste uit zichzelf te halen. "Ik kan er niet te veel over zeggen, maar binnen een paar maanden kregen we twintig procent meer budget. Die boodschap kwam eerder niet aan bij het bestuur. We hebben onder andere een erg intensief ontwikkelingsprogramma voor talenten opgezet. Het draait eigenlijk allemaal om de individuen en hoe zij presteren, wat al begint met de juiste academische achtergrond, de juiste ervaring, ondersteuning en positie binnen het bedrijf. En dan zijn er nog veel meer details die voor kleine beetjes winst zorgen. Het is de som der delen en dat zijn altijd de mensen, in welk bedrijf ook. Hier genieten mensen van hun werk, wordt er voor ze gezorgd en kunnen ze zich ontwikkelen. Het is een omgeving waar veel druk bij komt kijken, maar met positieve stress."

Van botsende ego's wilde Wolff ook af. De Formule 1 is een teamsport en dat beseft de Oostenrijker maar al te goed, zo laat hij weten. Zelf is hij, met uitzondering van de Grand Prix van Brazilië vorig jaar, bij elke race aanwezig geweest om zijn team te managen. "Iedereen heeft een bepaalde mate van ego, maar je moet in staat zijn om dat achter je te laten en toe kunnen geven dat iets soms niet meer in jouw handen ligt. Egoïstische mensen zullen nooit lang succesvol zijn, een zin die het voor mij goed opsomt is: 'Leiderschap gaat niet om jou, maar om hen.' Daar probeer ik me elke dag aan te herinneren, maar ik heb ook het geluk dat ik privé persoonlijke en professionele ruimte heb waar ik er vaak genoeg aan herinnerd word."

Met medewerking van F1-journalist Ben Anderson