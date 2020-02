Pirelli: "Nieuwe bandentests tijdens F1-weekend onwaarschijnlijk"

De Formule 1-teams kregen op de vrijdag van de Grand Prix van Amerika 2019 de beschikking over de compounds voor het F1-seizoen 2020. Door de ongebruikelijk kou en de mindere grip van het geteste rubber - een factor die werd geïntroduceerd om de degradatie te verminderen - waren veel coureurs zeer kritisch. Hoewel hetzelfde rubber beter werd ontvangen tijdens de test in Abu Dhabi na afloop van het seizoen, besloten de teams om de 2020-variant te laten vallen en verder te gaan met de banden die in 2019 werden gebruikt.

Pirelli-topman Mario Isola zei dat als Pirelli nieuwe compounds van hetzelfde type band moet testen 'het waarschijnlijk haalbaar is tijdens de vrije training, omdat men met dezelfde constructie iets gaat testen dat niet of nauwelijks van invloed is op de balans van de auto en andere parameters'. Tegen Motorsport.com zei hij: "De vergelijking met een nieuwe compound tijdens de vrije training is mogelijk. Als we een compleet nieuwe band moeten testen is het waarschijnlijk de verkeerde manier om dat dan te doen."

Isola legde uit dat het gebrek aan testtijd op de baan gedurende de Grand Prix-weekenden, evenals de noodzaak om de auto's af te stellen met het standaard rubber voor betere wegligging, betekende dat het beter was om op andere momenten de banden uit te proberen. "We hebben de prototypes aan iedereen geleverd, dus het was [in Austin] een mooie gelegenheid om te zien hoe het prototype werkte. Het belangrijkste element van die test - en naar mijn mening een argument om in de toekomst niet te testen tijdens raceweekenden - is dat het onmogelijk is voor een team in drie uur aan vrije trainingen te ontdekken of het werkt."

Hij vervolgt: "De teams moeten zich richten op het raceweekend en moeten soms ook nieuwe onderdelen uitproberen. In elke race is er sprake van baanevolutie. Als we ook een vergelijking moeten trekken tussen een nieuwe band en bestaande band, dan wordt het de teams te veel. Het is dus een feit dat ze een compromis moeten vinden om de extra bandentests in een overvol schema te proppen. Daarom zeggen we liever: 'Focus maar op de speciale testdagen voor de banden'. De auto is er, ze kunnen die naar wens afstellen en vervolgens prima analyses maken, van de lange runs, de korte runs, verschillende omstandigheden, van alles eigenlijk. We kunnen dan met een goede evaluatie komen."

Met medewerking van Alex Kalinauckas