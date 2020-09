'Rijkeluiskindje' Stroll legt kritiek naast zich neer

Toen bekend werd dat Sebastian Vettel na zijn gedwongen vertrek bij Ferrari wel oren had naar een avontuur bij Racing Point/Aston Martin en het dus duidelijk werd dat één van de huidige vaste coureurs eruit zou moeten vliegen, werd er direct aangenomen dat het team dan wel Sergio Perez aan de kant zouden schuiven. Immers, het zoontje van de baas Stroll, zou wel ontzien worden was de veel gehoorde kritiek.

Het etiket ‘paydriver’ kreeg Stroll al bij zijn F1-debuut in 2017 opgespeld. Williams zat indertijd in financiële problemen en accepteerde gretig de Canadese dollars van de familie Stroll die in ruil daarvoor wel een stoeltje opeisten voor zoon Lance, toen net gekroond tot kampioen in de Europese Formule 3. De zaken werden er niet beter op toen pa Stroll in 2018 Force India kocht, het team omdoopte tot Racing Point en in 2019 Lance in de auto zette ten faveure van Esteban Ocon.

Het leidde tot veel negatieve reacties, maar de 21-jarige coureur uit Montreal heeft het allemaal al eens gezien en gehoord en sluit zich er bewust voor af. “Elke keer dat ik wat minder presteer of een fout maak, zijn er mensen die me in de media kapot willen maken”, zegt Stroll in de podcast In the Pink van Nathalie Pinkham. “Maar dat is nu eenmaal wat het is, daar ben ik me al heel lang van bewust. Iedereen heeft zijn mening. Ik geef liever antwoord op het circuit en blijf verder lekker in mijn eigen kleine bubbel waar ik dat negativisme probeer uit te bannen.”

Stroll is bezig aan een sterk seizoen, hij scoorde op Monza een podium en staat zesde in het WK. Dat succes zorgt er voor dat mensen hem opeens anders zijn gaan benaderen. “In het dagelijks leven zie je dat als ik het goed doe, er opeens een hele hoop mensen m’n beste vriend willen zijn. En als je kijkt naar social media: als ik het goed doe dan wordt het stil, alle haat en het lawaai verdwijnt dan. Maar als ik weer iets fout doe dan komt het direct weer terug. Dat patroon zag ik al vrij vroeg en eerlijk gezegd moet ik er om lachen. Als je er niet om kunt lachen dan zou je er om moeten huilen. Ik probeer er zo luchtig als ik kan mee om te gaan.”