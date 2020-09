Interview: Olav Mol over Snelle Sam deel 2, F1-humor en simracen

Aan het begin van de coronatijd bracht Mol samen met zijn kompaan Erik Houben al een eerste kinderboek op de markt: Snelle Sam, de Grand Prix. Nog geen half jaar later ligt het vervolg daarvan op de plank, een tweede deel dus. "Ja, als zoiets eenmaal in mijn hoofd zit, moet het er eigenlijk ook weer snel uit", lacht Mol in gesprek met Motorsport.com. "De uitgever heeft zelfs al gevraagd of we een derde deel willen maken, omdat het - en dat wist ik ook niet - bij kinderboeken heel goed schijnt te werken als er een complete serie van te maken valt." Het einde is dus nog niet in zicht.

Van Radiatore naar Kolonel: spelen met de realiteit

Vandaar ook dat de avonturen van hoofdpersoon Sam vanaf 24 september, de verschijningsdatum van het nieuwe boek, weer volop te lezen zijn. Zo komt deze jongen via het simracen in aanraking met zijn idool Bas Vandamme, die erg aan Max Verstappen doet denken, en verschijnt hij na zijn eerste kartwedstrijd ineens op de radar van de roemruchte teambaas Flavio Radiatore. Waar die naam bij velen aan Briatore doet denken, staat het boekwerk vol met dergelijke kwinkslagen en verbasteringen van bekende namen. "Dat is ook juist het leuke, in ieder geval voor mij. In zo'n kinderboek kan alles, waardoor ik mijn creativiteit er helemaal in kwijt kan. Kinderen zegt iets als 'Radiatore' niks, maar ouders die het lezen of voorlezen zullen wel denken 'oh, dat is die en die'. Daarom is het ook best grappig dat er na dat eerste boek reacties kwamen van oudere jongeren die zeiden 'ik heb er zelf ook hard om moeten lachen'."

Op deze ludieke manier is er trouwens ook een bijrolletje weggelegd voor de gebroeders Coronel. Zo brengt Sam een bezoek aan de proloog voor de Timboektoe Rally en spot hij daar 'The Lion' - zeg maar de Dakar-buggy van de Coronelletjes. "Een kale man, die bij de auto hoort, komt in zijn gele overall naar ons toe. ‘Hallo daar!’ zegt hij. ‘Welkom bij Kolonel Racing. Ik ben Jim en hij daar is mijn broer John", zo valt in het boek te lezen. Daarbij heeft Mol zijn bekenden nog even te grazen genomen. Bij de eerste de beste meters van Kolonel Racing gaat het namelijk mis: eerst komt men vast te zitten, waarna er ook nog een koprol volgt. "Haha ja, ik kon dat toch niet laten. Ik had eerst ook beschreven hoe dat hele ding uit elkaar zou rammelen, met de motorkap eraf en allerlei problemen. Maar dat wilde ik Tom toch maar niet aandoen, ik heb het nog maar een beetje netjes gehouden", vervolgt Mol het Zoom-gesprek met een brede lach.

Tot de verbeelding spreken

Hoe ludiek en grappig ook, de Formule 1-kinderboeken dienen volgens de commentator wel degelijk een doel. "Eén van de belangrijkste dingen is dat je met boeken tot de verbeelding van kinderen kunt spreken. Heel veel dingen zijn tegenwoordig al 'app ready', een kwestie van twee keer op een knop drukken en alles werkt. Maar iets tot de verbeelding laten spreken is volgens mij ook ontzettend belangrijk. En in bredere zin kan lezen de creativiteit van kinderen sowieso kietelen", vervolgt Mol. Wat betreft die ontwikkeling van kinderen, maar dan toegespitst op de autosport, heeft het simracen ook een prominente plaats in het nieuwe boek gekregen. Het online racen heeft in coronatijd een enorme vlucht genomen en maakt dat de eerste, prille kennismaking met de racerij - hoe anders het virtueel ook is - nu een stuk goedkoper is. "Elk jong ventje kan op een Cruyff Court of gewoon tussen twee oude garageboxen beginnen met voetballen. Bij het racen lag die drempel lange tijd veel hoger. Maar nu is het virtuele deel toch een soort van eerste stap geworden voor kids die iets in deze richting willen. Dit is de nieuwe bodemlaag."

Tot slot volgt er nog de oproep van Mol om, net als bij de publicatie van het eerste kinderboek, de lokale boekhandel te steunen in deze zware tijd. "Dat geldt tegenwoordig voor vrijwel alles en iedereen. Je kunt alles wel online bestellen bij hele grote bedrijven, maar de lokale winkeliers zijn heel belangrijk en dat geldt in ons geval ook zeker voor de boekhandels. Los van de horeca hebben die lokale winkeliers het op dit moment volgens mij het zwaarst van iedereen. Ze moeten de deuren natuurlijk wel kunnen openhouden, anders valt het hele zooitje stil. Vandaar ook de oproep om in dit geval de lokale boekenwinkels te omarmen", zo sluit Mol af.

Snelle Sam De Kartcup, deel twee uit de F1-kinderboekenreeks van Olav Mol en Erik Houben, is vanaf 24 september overal verkrijgbaar voor €14,99. Online maar zoals gememoreerd ook in de winkel. De illustraties in het boek zijn verzorgd door Renee Rienties, het werk wordt uitgegeven door Uitgeverij Volt.

Bekijk hierboven het uitgebreide Zoom-interview met Olav Mol over het nieuwe F1-kinderboek, de humoristische kwinkslagen en nog veel meer.