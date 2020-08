Coronel: Opleiding door Jos is cruciaal voor bandenmanagement Max

"Als je nu serieus zegt 'Max gaat winnen' op Silverstone, dan moet je worden opgesloten. Dan moet je naar het gesticht", zo sprak de Huizenaar voorafgaand aan de Britse 'double-header' tegenover Motorsport.com. De rest is zoals dat zo mooi heet geschiedenis. Tegen alle verwachtingen in zegevierde Verstappen wel op Silverstone, waardoor deze uitspraak veelvuldig van stal werd gehaald. "Maar ik heb op de vrijdag voor de race wel voorspeld dat hij zou winnen hè", lacht Coronel als het na het weekend ter sprake komt. "Maar zonder gekheid, je moet die quote natuurlijk wel een beetje in perspectief zien. De uitspraak duidt op het feit dat de auto van Mercedes sneller is. Punt uit, dat is nog steeds zo."

Boven het materiaal uitstijgen, geen oranje bril

Dat Verstappen als een duveltje uit een doosje de zege pakte, had met de omstandigheden en met Verstappens eigen kwaliteiten te maken, vooral de omgang met het Pirelli-rubber. Of zoals het Coronel het tegenover Motorsport.com verwoordt: "Je hebt weer gezien wat hij kan doen, hij kan soms boven zichzelf uitstijgen of beter gezegd boven het materiaal. Die gozer heeft dan een soort Pentium 39 in z'n hoofd, waardoor hij overcapaciteit heeft en vooruit kan denken. Dat hoorde je zondag ook aan de boordradio's. Als je tijdens de race nog een beetje met je engineer kunt babbelen ‘vergeet niet te drinken en je handen te wassen’ dan betekent het dat je overcapaciteit in je hoofd hebt. En dat betekent weer dat je meer precisie en meer oog voor detail kunt hebben op het moment dat je jezelf helemaal focust."

Coronel krijgt op dergelijke momenten vaak te horen dat hij met een 'oranje bril' naar de huidige Formule 1 kijkt, maar is het daar bepaald niet mee eens. "Ik ben geen pure Max-fan hoor en heb ook geen oranje bril op. Dat zeggen mensen inderdaad vaak tegen me, maar is absoluut niet waar. Ik ben gewoon een autocoureur die ziet wat hij kan. En ik zie hem nou eenmaal dingen doen waarvan ik op basis van mijn eigen ervaring denk ‘dat kan helemaal niet’. Maar het lukt hem wel. Dat maakt Max interessant voor mij, verder niks."

De hand van Jos in het bandenmanagement van Max

Afgelopen zondag waren er naast de omstandigheden (warm weer en zachtere banden) volgens Coronel twee dingen van belang. Allereerst en bovenal het bandenmanagement van het poppetje achter het stuur. Verstappen junior ontvangt er vaak lof voor, maar volgens Coronel verdient vader Jos ook een pluim. "Ja, honderd procent. Jos heeft Max namelijk van jongs af aan geleerd hoe hij op de banden moet leunen. Kijk je kunt op verschillende manieren op een band leunen voor een bepaalde rondetijd. Jij kunt net zo hard als ik de hoek om, alleen jij kunt het maar vijf keer en ik twintig keer. Omdat jij de auto waarschijnlijk op onderstuur de bocht in pleurt en ‘that’s it’. Je ziet dat Max dat soort dingen goed aanvoelt, zo van ‘oké, dit is op het randje en dit is er misschien net overheen’."

Bij dat gevoel komt Jos in beeld. "Ja, want hij heeft Max op jonge leeftijd dingen geleerd die anderen pas leren als ze veel ouder zijn. Maar dan is het eigenlijk te laat. Max is van jongs af aan gekweekt om dit soort dingen aan te voelen. En als je iedere dag samen bent, kun je daar heel gericht aan werken. Het resultaat hebben we twee jaar geleden gezien in Spielberg en daarvoor al in Barcelona, toen hij zijn eerste F1-race won en Kimi Raikkonen in de spiegels had." Het is ergens vergelijkbaar met de bekende anekdotes van Jos die in de stromende regen op een kartbaan staat om Max uit te leggen waar wel en geen grip is. "Hier gaat het ook om het verlies van grip. Andere rijders raken in paniek als ze grip kwijtraken en Max raakt niet zo snel in paniek. Daar zit het verschil in en geeft aan dat Max veel controle in het rechtervoetje heeft."

Lewis Hamilton heeft dat normaliter ook, het is zelfs een understatement, maar hij beklaagde zich op Silverstone vooral over randzaken. Hij sprak zelfs vermoedens uit dat Red Bull met een lagere bandenspanning zou rijden. Verspilde energie, zo oordeelt Coronel. "Hamilton begon inderdaad te zeiken over bandenspanningen en dat soort dingen. Maar dan denk ik bij mezelf ‘jochie jochie, jij bent een groot wereldkampioen en nu laat je jezelf zo opvreten door een jong mannetje uit Nederland’. Want dat is eigenlijk gewoon wat het is. Maar goed, Hamilton weet zelf ook dat Max zijn enige probleem kan worden, dus daar heeft dit vast mee te maken."

Red Bull durfde op zaterdag te gokken en werd op zondag beloond

De tweede factor is dat Red Bull het strategisch goed voor elkaar had. "Je ziet dat het ‘out of sync’ denken Red Bull dit weekend heeft gered, door die harde band te kiezen in Q2. Niemand anders in de top kwam op dat idee of voerde het uit. Dat getuigt van zelfvertrouwen bij Red Bull, want je moet er serieus ballen voor te hebben. Je kan namelijk ook worden uitgeschakeld." Dat gebeurde zoals bekend niet, waarna het op zondag tijd was om te oogsten. "Ik zag het in ronde vijf à zes al gebeuren hoor. Mercedes liep eerst nog uit tot 2.8 seconden, maar daarna bleef het gat hetzelfde en kroop Max er zelfs naartoe. Dan weet je dat er een kans gaat komen."

Die kans had volgens Coronel alles met de keuze voor de harde band op zaterdag te maken. Dat Mercedes dermate grote problemen had dat Verstappen op iedere compound had kunnen winnen, gelooft Coronel niet. "Nee dat is niet waar, want hij pakte de winst vooral door meteen het verschil met Mercedes te kunnen zien en door te kunnen toen zij naar binnen moesten." Naast de winst voor Verstappen leverde het volgens Coronel ook een andere les op. "Het is heel simpel: er moet geen Grands Prix meer komen waarin we alleen maar eenstoppers krijgen. Het moeten minimaal twee stops worden, dan zit er veel meer rek in de strategieën en kan er meer worden ingehaald. Pirelli moet dus minder conservatief zijn met de bandenkeuze."