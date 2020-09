Strijdlust bij Verstappen: “Stoppen niet met vechten voor zeges”

De Grands Prix van Italië en Toscane leverden Max Verstappen zijn tweede en derde uitvalbeurt van het seizoen op. Op Monza was er een probleem met de motor, iets wat hem op Mugello ook parten speelde bij de start. Als gevolg daarvan raakte hij in het gedrang in de eerste bochten betrokken bij een botsing, die hem dus een tweede opeenvolgende nulscore bezorgde. Die wijze van uitvallen doet pijn, zo vertelt Verstappen ter voorbeschouwing op de Russische Grand Prix. “Het is natuurlijk niet fijn om een raceweekend op die manier te beëindigen, vooral omdat ik denk dat we een goede kans hadden op meer dan alleen een podium. Dat moeten we nu achter ons laten.”

Het was dus niet louter kommer en kwel op Mugello, want het tempo zat er goed in bij Verstappen. In de kwalificatie gaf de Red Bull Racing-coureur weinig toe op de Mercedessen en dat zorgt toch voor een enigszins opgewekt gevoel voor de aankomende races. “We hebben de problemen als team besproken en iedereen werkt in dezelfde richting. We proberen voor iedere mogelijkheid die we in iedere race krijgen te vechten”, zegt de Nederlander. “Ik denk dat we wat positieve stappen hebben gezet met de auto op Mugello en het was natuurlijk goed om Alex voor het eerst op het podium te zien. We zullen niet stoppen met vechten voor overwinningen en podiums.”

Na een weekend rust krijgt Verstappen dit weekend in Sochi de kans om revanche te nemen voor de twee uitvalbeurten. Dat moet hij doen op een circuit dat hem en Red Bull Racing in het verleden niet altijd even goed lag. “Het wordt niet makkelijk in Sochi en het is niet echt een favoriet van ons geweest met veel lange rechte stukken. De concurrenten achter ons zullen dichtbij zitten”, vertelde Verstappen. “Dus we moeten ervoor zorgen dat we goed zitten met de afstelling, vooral voor bepaalde langzame bochten zodat we het uitkomen voor de rechte stukken kunnen maximaliseren. Het is ook niet de makkelijkste plek om in te halen, maar laten we hopen dat ik dit weekend niet veel moet inhalen en dat we een goed resultaat kunnen pakken.”