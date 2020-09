Officieel: Vettel vervolgt F1-loopbaan in 2021 bij Aston Martin

Vettel moet aan het eind van dit jaar zelf plaatsmaken bij Ferrari. De coureur uit Heppenheim leek lange tijd de kopman in Maranello te zijn, maar werd afgelopen voorjaar met een ietwat merkwaardig telefoontje van Mattia Binotto bedankt voor bewezen diensten. Zijn droom om net als Michael Schumacher wereldkampioen te worden in het scharlakenrood is daarmee om zeep geholpen. Het huwelijk tussen Vettel en Ferrari, dat in 2015 begon, komt ten einde.

Toch voelt Vettel zich allerminst uitgeblust en wil hij zijn F1-carrière dolgraag een vervolg geven, al is het maar om niet zo roemloos ten onder te gaan na een verder glansrijke carrière. Vettel ging zelf en zonder hulp van een manager op zoek naar mogelijkheden, maar kreeg van onder meer Mercedes en Renault nul op het rekest. Oude liefde Red Bull leek nog even een gedroomde uitweg te bieden, maar topadviseur Helmut Marko heeft nadien aangegeven dat ook hij geen plek en geld heeft voor zijn voormalige oogappel.

Perez aan de kant geschoven om voormalig kampioen te verwelkomen

Mede daardoor is het Racing Point van oude bekende Otmar Szafnauer komen bovendrijven als voornaamste optie. Die formatie leek met een langlopend contract van Sergio Perez en met Lance Stroll als zoontje van de baas ook geen plek te hebben, maar dat bleek niet in beton gegoten. Een clausule in het contract van de Mexicaan leverde Racing Point een uitgelezen kans op om vroegtijdig van Perez af te komen. Inmiddels heeft men die optie gelicht en heeft Perez zijn eigen vertrek aangekondigd. De man die al vanaf 2014 voor het team rijdt en de formatie steunde in moeilijke tijden, moet zodoende uitkijken naar een andere werkgever in F1.

De weg voor Vettel is daarmee vakkundig vrijgemaakt. Des te meer omdat het tot Aston Martin omgedoopte team een aantrekkelijk pakket kan bieden aan de Duitser. Allereerst de band met het nog immer aansprekende automerk Aston Martin, waar Vettel als F1-coureur een uithangbord van wordt. Daarnaast is het sportieve plaatje hoopgevend. Als klantenteam van Mercedes heeft Racing Point dit jaar de 2019-bolide van dat merk tot in detail nagebouwd en met succes. Het maakt de equipe van Lawrence Stroll zeer competitief. Sterker nog: Racing Point staat vierde bij de constructeurs en heeft qua pure snelheid nog meer potentie. Tel daarbij op dat de reglementen volgend jaar intact blijven en dat Aston Martin als één van de weinige teams een 'gratis upgrade' mag doorvoeren. De aantrekkingskracht op Vettel is daarmee wel duidelijk. Het maakt dat Vettel in 2021 zijn veertiende seizoen in de Formule 1 zal afwerken bij Aston Martin.

