Raikkonen hakt knoop door en rijdt ook volgend jaar Formule 1

Alfa Romeo en motorleverancier Ferrari hebben altijd op het standpunt gestaan dat alleen Raikkonen zelf een besluit over zijn toekomst zou mogen nemen: mocht hij er nog een jaar aan vast willen plakken dan zou Alfa Romeo dat prima vinden.

Een officiële bevestiging is er nog niet, maar die wordt in de komende dagen op de Nürburgring verwacht. Dat laten bronnen aan Motorsport.com weten. Alfa Romeo presenteert dan hoogstwaarschijnlijk ook Mick Schumacher als tweede piloot voor 2021. De F2-coureur maakt vrijdagochtend zijn debuut tijdens een Grand Prix-weekend, hij neemt de eerste vrije training voor zijn rekening. Hij vervangt in 2021 Antonio Giovinazzi.

De Italiaan is bezig aan zijn tweede volledige seizoen in de Formule 1 (nadat hij in 2017 ook al twee races inviel) en had kunnen blijven als Raikkonen zijn helm aan de wilgen had gehangen. Nu moet hij dus wijken voor Ferrari-junior Schumacher die volgend jaar in Raikkonen een ideale mentor krijgt. Opmerkelijk: Raikkonen reed begin deze eeuw nog tegen Michael Schumacher, de vader van Mick. In 2003 werd de Fin tweede in het WK, op twee punten van wereldkampioen Schumacher.

Raikkonen is bezig aan zijn achttiende seizoen in de Formule 1 en wordt komend weekend recordhouder wat betreft GP-starts. Hij was actief in 322 F1-races, evenveel als Rubens Barrichello. Zondag komt Raikkonen op 323 starts. De wereldkampioen van 2007 heeft altijd aangegeven door te willen gaan zolang hij nog lol heeft in het spelletje. In de afgelopen weken is er druk gespeculeerd over zijn toekomst, maar hij heeft nu de knoop dus definitief doorgehakt.

Met Raikkonen en de terugkerende Fernando Alonso krijgt de Formule 1 volgend jaar twee veertigplussers op de grid, vrij ongebruikelijk de laatste decennia.