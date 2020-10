Liefhebbers opgelet: Voorvleugel van Verstappens RB15 te koop (1:12)

De populariteit van de Formule 1 in Nederland heeft de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. Dat is volledig te danken aan één man: Max Verstappen. De Limburger is binnen enkele jaren uitgegroeid tot een van de meest geliefde sportmannen van het land. Zijn fanschare groeit dan ook met de dag. Er is bijna geen huishouden in Nederland meer waar geen Red Bull- of Verstappen-merchandise te vinden is.

Modellen op basis van CAD-data van teams

Voor de allergrootste fans en de echte liefhebbers is er nu iets nieuws: de neus van de Red Bull Racing Honda RB15 van 2019 van Amalgam in schaal 1:12. Het werk van de Britse experts is niet van echt te onderscheiden. Amalgam is de expert op het gebied van extreem gedetailleerde en levensechte schaalmodellen. De organisatie uit Bristol werkt al vele jaren nauw samen met de grootste fabrikanten en raceteams om de modellen zo perfect mogelijk na te bootsen. Het model van de neus van Verstappen is gebaseerd op de originele CAD-data, aangeleverd door Red Bull Racing. Bovendien is het uitgebreid onder de loep genomen door zowel de engineering- als de ontwerpafdeling van de formatie om de nauwkeurigheid te waarborgen.

De schaalmodellen zijn op en top handwerk, van het ontwerpen tot het verven en bestickeren. Alles met hetzelfde doel: de meest waarheidsgetrouwe modellen afleveren. Het produceren van een 1:8 prototype duurt in complexe gevallen meer dan 4.000 uur. Elk model dat vervolgens geproduceerd wordt, vergt 250 tot 450 manuren voor productie, assemblage, verven en bouwen. Voordat een exemplaar in de verkoop gaat, wordt het nauwkeurig gecontroleerd door de fabrikant of het raceteam. Nergens vind je zulke gedetailleerde modellen.

Amalgam voorvleugel RB15 Max Verstappen

Een van de topitems uit het nieuwe assortiment is de voorvleugel en neus van de RB15 van Max Verstappen. De Nederlander behaalde met deze bolide de eerste overwinning van Honda als motorleverancier sinds Jenson Button in 2006. Later in het jaar scoorde Verstappen nog zijn eerste pole-position in de Formule 1. De RB15 was in handen van de Limburger goed voor drie overwinningen, zes podiumplaatsen, twee poles en vijf snelste ronden. Daarmee eindigde hij achter beide Mercedes-mannen als derde in de WK-stand. Overigens is de volledige RB15 in schaal 1:8 beschikbaar in een speciale oplage van 99 stuks.

Amalgam heeft de neus en voorvleugel van de RB15 van Verstappen tot in perfectie nagebouwd. Het model wordt geleverd in een speciale box, voorzien van een pitbord van Verstappen. Bovendien komt het met een certificaat van echtheid in een speciale sleeve. De kosten voor het model bedragen 240 euro.

Met gebruik van de speciale code GEENVERZENDKOSTEN is verzending vanuit Groot-Brittannië naar Nederland en België volledig gratis. Daarbij maakt het niet uit wat je bestelt. Wil je de 1:8 RB15 of de 1:12 neus in je bezit? Wees er dan snel bij: Bestel hier je exemplaar.