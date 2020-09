Vasseur hint naar langer verblijf Raikkonen bij Alfa Romeo

Raikkonen tekende eind 2018 een tweejarige deal bij Sauber, dat sinds 2019 als Alfa Romeo op de Formule 1-grid staat. De overeenkomst loopt aan het einde van dit jaar dus ten einde en de 40-jarige Fin heeft nog niet laten weten wat hij in 2021 wil gaan doen. Aangezien de plannen voor Antonio Giovinazzi ook nog niet duidelijk zijn voor volgend jaar, heeft Alfa Romeo vooralsnog twee stoeltjes beschikbaar voor het volgende Formule 1-seizoen.

Op de vraag of het team door zal gaan met Raikkonen, als de ervaren coureur uit Espoo besluit dat hij nog een jaar langer Formule 1 wil rijden, antwoordde Vasseur: “Ja, zeker. Als we allemaal interesse hebben om met elkaar te blijven samenwerken en de samenwerking verloopt goed, dan zou het een logische beslissing zijn om met elkaar door te gaan.” Ferrari-junioren Robert Shwartzman en Mick Schumacher worden eveneens in verband gebracht met een zitje bij Alfa Romeo voor 2021. Gevraagd naar de kans dat het team iemand met minder ervaring neemt als Raikkonen aanblijft, en er dan misschien een kans komt voor een van de Ferrari-talenten, reageerde de Franse teambaas lachend: “Ik zal in elk geval niemand vinden die meer ervaring heeft dan Kimi!” Om vervolgens op serieuze toon verder te gaan: “Dat is zeker een voordeel. Het is echter een feit dat de andere coureur minder ervaring zal hebben dan Kimi.”

Alfa Romeo lijkt eerst de beslissing van Raikkonen, die nog maar één race verwijderd is van het recordaantal Grand Prix-starts van Rubens Barrichello (322 stuks), af te wachten. “We moeten eerst weten wat Kimi wil gaan doen en wat wij met hem willen gaan doen. Daarna gaan we kijken we verder”, aldus Vasseur, die verder niet wilde ingaan op de vraag of Racing Point-rijder Sergio Perez ook kandidaat is voor een zitje bij het Alfa Romeo-team. Vasseur: “Ik denk dat Checo interesse heeft in alle beschikbare stoeltjes op de grid! Maar zoals ik al eerder zei, zullen we in de loop van september gesprekken voeren met onze coureurs en vervolgens zullen we gezamenlijk een besluit nemen over wat we volgend jaar gaan doen. Maar het klopt dat het lijstje met beschikbare coureurs op dit moment lang genoeg is.”