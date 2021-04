Stroll en Raikkonen lopen tijdstraf op in Imola, Alonso pakt punt

Kimi Raikkonen ontving een tijdstraf van dertig seconden, omdat hij de procedures bij de rollende herstart niet goed had opgevolgd na een spin. Lance Stroll moest een tijdstraf van vijf seconden incasseren omdat hij iemand buiten de baan had ingehaald.

Raikkonen was tijdens de ronde voor de herstart bij de derde bocht gespind. Als zoiets gebeurt, mag een coureur in principe zijn oude positie weer innemen. Maar de rijder moet dit dan wel voor de eerste safety car-lijn hebben gedaan. Raikkonen kreeg in eerste instantie ook van zijn team de instructie om terug te gaan naar zijn oorspronkelijke plek, maar kreeg later te horen dat hij moest blijven waar hij was.

Als een coureur er niet in slaagt om zijn oude plek in te nemen, moet diegene verplicht de pits opzoeken en mag diegene pas weer de baan op nadat het volledige veld de uitgang van de pits is gepasseerd. Raikkonen ging echter niet de pits in en is om die reden bestraft. Normaal gezien staat er stop-and-go van tien seconden op deze overtreding, maar deze is omgezet in een tijdstraf van dertig seconden, waardoor hij terugvalt van de negende naar de dertiende plaats. Alpine spint garen bij de straf voor Raikkonen, want Esteban Ocon schuift op van de tiende naar de negende plaats, terwijl Fernando Alonso de punten binnenrolt op plek tien. De tweevoudig wereldkampioen scoort hiermee zijn eerste WK-punt sinds hij terug is in de Formule 1.

Stroll kreeg zijn penalty omdat hij Pierre Gasly bij de derde bocht op een onreglementaire manier had ingehaald en daarna de plek niet had teruggegeven aan de Fransman. De Canadees zat voordat hij van de baan raakte al wel voor de AlphaTauri, maar volgens de stewards was dat volledig te danken aan het feit dat hij een actie had ingezet die gezien de natte condities nooit succesvol afgerond had kunnen worden. De coureur van Aston Martin zou met andere woorden altijd rechtdoor zijn geschoten en behaalde door van de baan te gaan dus een 'blijvend voordeel'. Stroll finishte als zevende in Imola, maar valt door zijn tijdstraf terug naar de achtste plek. Gasly profiteert en wordt nu als zevende geklasseerd.