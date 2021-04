Perez na tegenvallende race: "Gelukkig nog niet met Marko gesproken"

"Het was eigenlijk een hele slechte dag van mijn kant, ik heb het gewoon slecht gedaan. Zo simpel is het", valt Perez bij de schrijvende pers meteen met de deur in huis. "Ik moet me verontschuldigen bij het team en wil graag leren van wat er vandaag allemaal fout is gegaan", vervolgt hij tegenover onder meer Motorsport.com. De éénvoudig Grand Prix-winnaar gooit het echec voor een deel op zijn onervarenheid in de RB16B. "Ik kende de auto nog niet in deze omstandigheden en had heel veel moeite om temperatuur in de banden te krijgen. Ik wist ook niet precies wat ik met deze afstelling kon riskeren, dat maakte het erg verraderlijk."

Lastig circuit geen excuus voor 'ongewone' fouten

Volgens Perez heeft ook niet echt meegeholpen dat zijn tweede race in dienst van Red Bull plaatsvond op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari, een behoorlijk technisch circuit met weinig ruimte voor fouten. "Dit is één van de beroerdste circuits om naar toe te komen met een nieuwe auto. Ieder foutje in de kwalificatie of in de race kan bijzonder kostbaar blijken. In de race hebben jullie ook kunnen zien dat ik veel fouten heb gemaakt, maar dat andere coureurs ook fouten hebben gemaakt. Het is hier heel lastig, al is dat geen excuus. Ik moet gewoon harder werken."

Eén van de genoemde fouten was dat Perez spinde en vervolgens inhaalde achter de safety car. Een misser die niet bij een ervaren kracht past. "Ik ging letterlijk door het grind heen en kwam terug op mijn eigen plek. Ik dacht dat ik daarmee op de grens [van het toelaatbare] zat en wist niet of ze het zouden tolereren of niet, ook omdat de omstandigheden zo slecht waren en meerdere mensen fouten maakten achter de safety car. Het gebeurde allemaal heel snel en het was ook maar een klein momentje. Ik raakte het grind alleen maar even en kwam toen terug." De wedstrijdleiding vond het echter goed voor een tien seconden 'stop-and-go penalty' waarna Perez ook van stuur wisselde. "Ja, we hadden een elektronisch probleem met het stuur en het differentieel. Het stuur bewoog eigenlijk uit zichzelf."

'Red Bull had vandaag één-tweetje moeten scoren'

Moraal van het verhaal is echter dat Perez ondermaats heeft gepresteerd, dat is althans zijn eigen lezing. Dit optreden heeft Red Bull Racing kostbare punten gekost voor het constructeurskampioenschap, daar lagen juist kansen na de DNF van Valtteri Bottas. "Ik heb fouten gemaakt en zal daarvan leren. Ik wil het ook graag beter doen voor het team, ik had vandaag tweede moeten worden. We hadden een één-tweetje moeten scoren." Gevraagd of hij na de race al met Helmut Marko heeft gesproken, luidt het antwoord: "Nee, gelukkig niet!"