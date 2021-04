Bottas en Russell allebei onbestraft na zware F1-crash in Imola

Bottas en Russell kwamen elkaar halverwege de race tegen. Eerstgenoemde worstelde in wisselvallige omstandigheden, terwijl Russell tot dat moment een ijzersterke indruk maakte in de Williams. De Brit koos resoluut voor de aanval, maar belandde met twee wielen op het gras. De gevolgen laten zich al raden. Russell was de controle over zijn FW43B kwijt en nam Bottas mee in de malaise. Twee zware crashes en logischerwijs einde oefening voor beide heren.

Het voorval kreeg nadien nog een aardig staartje. Zo kwam Russell verhaal halen en vroeg hij of Bottas 'beide rijders dood wilde hebben'. Russell is (en blijft) namelijk van mening dat Bottas teveel van zijn lijn afweek op hoge snelheid en bovendien in listige condities. De Fin reageerde echter met een middelvinger en legde de schuld volledig bij de Brit. Nadat de eerste kruitdampen waren opgetrokken, mochten beide heren hun verhaal nog eens rustig doen bij de wedstrijdleiding. De stewards hebben de verschillende visies aangehoord, beeldmateriaal bekeken en hebben geen enkele coureur uiteindelijk bestraft. 'No further action' is het besluit.

Geen van beide coureurs veranderde 'rigoureus' van lijn

In het verdict valt te lezen: "Auto nummer 63 naderde auto nummer 77 en wilde op het rechte stuk een inhaalactie inzetten. Dit gebeurde een paar ronden na de herstart, toen DRS al was geactiveerd. Auto nummer 77 heeft tijdens het hele incident de lijn vastgehouden, een lijn aan de rechterkant van de droge strook. Hij liet daarbij op ieder moment minimaal één autobreedte over aan ruimte. Auto nummer 63 kwam aan met beduidend meer snelheid en wilde aan de rechterkant inhalen.”

“Toen de auto’s richting bocht 1 gingen werd het gat tussen beide auto’s en de rechterkant van de baan echter kleiner. Geen van beide auto’s heeft op dat moment een drastische beweging gemaakt”, komt de wedstrijdleiding tot de kern. “De baan was relatief droog, maar aan de rechterkant van de baan raakte auto 63 een natte plek. Daarbij moeten we ook bedenken dat die auto minder downforce had door de geopende DRS. Gezien al het bovenstaande en de omstandigheden concluderen de stewards dat het een race-incident is geweest en besluiten ze geen verdere actie te ondernemen.”