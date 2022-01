Capito: Williams heeft punten in 2021 op eigen kracht verdiend

Nadat het drie jaar op rij laatste werd in het constructeurskampioenschap, maakte het F1-team van Williams afgelopen jaar een sprong naar boven. Het team beleefde haar meest succesvolle seizoen sinds 2017 en rekende af met de teams van Haas en Alfa Romeo, met een achtste plaats bij de constructeurs als gevolg.

Williams had sinds de Grand Prix van Duitsland in 2019 geen punt meer gescoord, maar afgelopen jaar kwam er vlak voor de zomerstop in Hongarije een einde aan die negatieve reeks. Met een zevende en achtste plek bezorgden Nicholas Latifi en George Russell de Britse renstal zelfs meteen een dubbele puntenfinish. Na de zomerstop deed Russell er met een tweede plaats in België nog eens een flinke schep bovenop, al werden daar vanwege de verregende race op Spa-Francorchamps maar halve punten uitgedeeld. Het leverde Williams wel de eerste podiumfinish op sinds Azerbeidzjan 2017, waarna ook in Monza en Sochi nog puntenfinishes volgden.

Teambaas en CEO Jost Capito zegt dat een aantal van die puntenfinishes afgelopen jaar “onverwacht” kwamen, maar ziet het wel als loon naar werken nadat zijn team in de races daarvoor al vaak dicht bij een finish in de top-tien zat: “Toen we die elfde plaatsen scoorden en zagen dat we met een aantal auto’s in de middenmoot het gevecht aan konden gaan, gaf ons dat wel een extra boost”, vertelt de teambaas aan Motorsport.com. “Je verbetert je nog meer wanneer je in een positie zit waarin je met anderen de strijd aan kunt gaan. Dat hebben we ook bij onze coureurs gezien, het zorgt voor een compleet andere vorm van motivatie wanneer ze zich in een duel kunnen mengen en niet zomaar achteraan het veld hun rondjes moeten rijden.”

“In Barcelona zagen we een duel tussen George en Fernando [Alonso], wat echt fantastisch om te zien was. Het gaf George zoveel vertrouwen dat hij tot het inzicht kwam dat de auto niet eens zo slecht was en dat we er punten mee konden scoren. Het team geloofde daar vervolgens ook in. In Hongarije profiteerden we natuurlijk van die crash in de eerste bocht, maar je moet dat nog wel overleven en vervolgens ook nog eens de rest van de race die plek zien vast te houden.”

Dappere beslissingen

Russell kwam in de eerste seizoenshelft ook nog dicht bij puntenfinishes op Paul Ricard, de Red Bull Ring en Silverstone, maar op de Hungaroring was het uiteindelijk raak: “Het team heeft een paar dappere beslissingen genomen met de bandenkeuze om die plek vast te houden. Het team vindt dan ook dat we die punten op eigen kracht hebben verdiend. Zo zie ik het ook. Als je je namelijk in een positie bevindt om punten te scoren maar je slaagt daar niet in, dan heb je niet je werk gedaan. Wij bevonden ons in die positie en hebben met beide auto’s punten gepakt. Toen verlangden we naar meer en hebben we nog een aantal races in de punten afgesloten. Het voelde echt heel erg goed.”