Tegenwoordig is het haast onmogelijk om de naam Verstappen niet te kennen. Max Verstappen maakt al jaren furore in de Formule 1 en bekroonde afgelopen seizoen zijn werk met de wereldtitel in de koningsklasse. De iconische beelden van vader en zoon Verstappen net na de finish zijn de hele wereld overgegaan, waarbij met name de prestaties van zoon Max Verstappen natuurlijk volop werden besproken. Het succes dat Max beleeft, is niet hetzelfde als dat vader Jos Verstappen heeft meegemaakt... maar toch was Jos tot 2015 de beste Formule 1-coureur die Nederland ooit had. Vandaag precies 19 jaar geleden tekende Jos Verstappen zijn laatste Formule 1-contract bij het iconische team van Minardi. Motorsport.com blikt terug op Jos' tijd bij de Italiaanse renstal.

De start van het Minardi-avontuur

Tekst gaat verder onder de foto

Verstappen en Stoddart op de persconferentie in Dordrecht

Op donderdag 9 januari 2003 werd tijdens een persconferentie op het hoofdkantoor van Trust in Dordrecht bekendgemaakt dat Jos Verstappen terug zou keren in de Formule 1. De Nederlander was eind 2001 door Arrows aan de kant gezet door geldproblemen bij het team. Een contract voor 2002 was daar wel getekend, maar de zak met geld die Heinz-Harald Frentzen meenam was groter. Tot grote frustratie van Verstappen moest de coureur uit Montfort een jaar aan de zijlijn doorbrengen. Halverwege 2002 bevestigde teambaas Paul Stoddart al dat er gesprekken gaande waren met Verstappen en diens manager Huub Rothengatter. Een aantal maanden verder werd er met behulp van sponsor Trust definitief een klap op gegeven en zou de Formule 1 weer een Nederlander hebben.

"Ik ben ontzettend blij dat ik komend seizoen weer op de grid sta. We hebben er wel hard voor moeten knokken, maar we zijn weer terug!", liet Verstappen toen optekenen op zijn officiële website. "Opgelucht? Ook wel een beetje, ja. Het is simpel, als het dit jaar niet zou lukken, dan was het denk ik het einde van mijn Formule 1-carrière geweest." Over zijn manager Huub Rothengatter en begeleider Raymond Vermeulen zei Verstappen het volgende: "Huub heeft het toch maar weer mooi voor elkaar! Ik heb ontzettend veel aan hem te danken. En dat geldt ook voor Raymond. Zijn aandeel moet je niet onderschatten. Wat die achter de schermen al niet doet. Ik ben veel dank aan ze verschuldigd."

Minardi zat in serieuze problemen voor de start van het seizoen 2003. De renstal had geen beschikking meer over Asiatech-motoren, hoofdsponsor Kuala Lumpur was verdwenen na het vertrek van Alex Yoong en ook het contract met Michelin om banden te leveren was er niet meer. Desondanks legde Stoddart de lat wel hoog voor coureurs Justin Wilson en Verstappen. "Ik denk dat er drie teams zijn die we zeker kunnen verslaan en dan zijn er nog een tweetal waar we af en toe de strijd mee kunnen aan gaan. We maken dus een goede kans dit seizoen. Ik mik dan ook op de zevende of achtste plaats in het kampioenschap en wil steeds blijven opklimmen," zei de Australiër in 2003.

Met Trust en European Aviation - het bedrijf van Stoddart - als sponsoren en Cosworth-motoren moest het team met de Minardi PS03 de strijd tegen de rest van het Formule 1-veld aangaan. Een eerste test stond voor eind januari gepland, maar deze werd uitgesteld omdat de renstal nog geen bandencontract had. Uiteindelijk tekende Minardi een overeenkomst met Bridgestone. Op het circuit van Fiorano werd halverwege februari een shakedown uitgevoerd met de PS03 en nog diezelfde maand vertrok Verstappen naar Imola om de echte eerste test te gaan afwerken. Dat verliep niet geheel vlekkeloos, maar zoals Verstappen opmerkte tegen de officiële Verstappen-site: "Dat is met geen enkele hagelnieuwe auto. Er zitten in het begin altijd de bekende kinderziektes in, met name in de elektronica."

Het Formule 1-seizoen van 2003

Tekst gaat verder onder de foto

Verstappen voor de Jaguar en Renault in Melbourne

In de eerste twee Grands Prix - die werden verreden in Australië en Maleisië - liep de Nederlander tegen diverse problemen aan in zijn voorbereidingen op de race. Een olielekkage werd kort voor de start van de Australische GP ontdekt, waardoor de coureur in de reserveauto de race moest rijden. Uiteindelijk reed de Nederlander de GP uit. “De auto blijkt zeer betrouwbaar te zijn", zei Verstappen in Melbourne. Ook op het circuit van Sepang werd de finishvlag gezien. De derde Grand Prix van het seizoen werd een hectisch schouwspel op een zeiknatte baan in Brazilië. Het werd voor Verstappen de eerste uitvalbeurt van het seizoen. Giancarlo Fisichella won die chaotische wedstrijd. Achteraf liet Paul Stoddart weten dat Verstappen op exact dezelfde strategie stond als de Italiaan en dus zonder zijn uitvalbeurt een kans op de zege had gemaakt. In San Marino viel de PS03 van Verstappen uit nadat de elektronica begon te smelten.

Na de GP van San Marino zei de Nederlander dat de ambities van Minardi en Verstappen nogal ver uit elkaar lagen. "Misschien ben ik wel te fanatiek voor Minardi", vertelde Jos tegen het blad RaceReport. "Ik probeer iedereen in het team duidelijk te maken dat het wel degelijk beter kan, maar dat we daarvoor alles op alles moeten zetten. Ik weet zeker dat het goed komt." De technische problemen bleven Minardi en Jos teisteren en ook een gat van anderhalve seconde naar de middenmoot leek niet eenvoudig te dichten. Toch was Verstappen er naar eigen zeggen op gebrand het team verder naar voren te brengen op de grid. Engineer Greg Wheeler liet weten door het "vuur te willen gaan voor" voor de Nederlander. Ondanks alle technische tegenslagen werd eind mei bekend dat Trust hoofdsponsor werd van Minardi. Voor Rotengatther en Verstappen betekende dit een extra bevestiging van het vertrouwen. Niet veel later breidde ook Muermans de sponsoractiviteiten bij Minardi uit. Dit zorgde wederom voor veel blijdschap.

Verstappen op pole-position

Tekst gaat verder onder de foto

Minardi-monteurs vieren de pole-position van Verstappen

Op het circuit van Montreal in Canada was het bijna raak. Hoewel de race relatief normaal begon - met wel wat problemen met de communicatie - kon aan het einde van de Grand Prix bijna de vlag uit. Door diverse uitvalbeurten van de mannen voor hem werd de Nederlandse coureur bijna achtste. Uiteindelijk nestelde hij zichzelf op de negende stek in het resultaat en liep dus net een punt mis. Op de Nürburgring maakte de Minardi-rijder zich op voor zijn honderdste Grand Prix, maar daar werden niet veel potten gebroken. Het enige hoogtepunt in het Duitse weekend was het toevoegen van Wilux als nieuwe sponsor. Zo werd de financiële pot stukje bij beetje verder gevuld.

Een groot feest werd er gevierd op Magny-Cours in Frankrijk. In die tijd werd er nog een pre-kwalificatie verreden op vrijdag en gingen de coureurs een voor een de baan op. De baan was aardig nat in het begin, maar droogde langzaam op. Hierdoor werd deze logischerwijs sneller en dat was in het voordeel van de een-na-laatste startende Verstappen. Zijn ronde was zo sterk dat deze goed was voor de pole-position. Bij Minardi waren ze door het dolle heen: "Voor het eerst in mijn carrière pole, dat is geweldig! Het lijkt wel alsof we een Grand Prix hebben gewonnen. Dit is natuurlijk ook fantastisch voor alle sponsors en de monteurs die altijd keihard werken." Uiteraard vond de echte kwalificatie een dag later plaats, maar die werd dit keer afgesloten in plaats van aangevangen door de Minardi-coureurs. In die kwalificatie kwam Verstappen 'gewoon' weer achteraan te staan, nadat hij die ochtend nog een nieuw motor moest steken. In de race op zondag werd de rijder uit Montfort laatste.

Sfeer bij Minardi wordt langzaam minder

Niet alleen de Minardi PS03 kreeg flink wat te verduren, ook de werkrelatie tussen Jos en engineer Wheeler stond onder de spanning. Na een akkefietje op de Nürburgring werd de Zuid-Afrikaan op non-actief gesteld door het team. Volgens Verstappen ging de ruzie met name om de afstelling van de auto, maar waren de twee nog steeds vrienden. In Frankrijk had de coureur twee andere engineers. Op Silverstone was Wheeler gewoon weer aan de zijde van Verstappen te vinden. Ook in die Grand Prix finishte de voormalig Arrows-coureur in de achterhoede. In Duitsland viel hij met een hydraulisch probleem uit.

De sfeer werd er bij Minardi niet beter op door het plotseling vertrek van de boomlange Wilson. De Brit vervolgde zijn Formule 1-seizoen bij het team van Jaguar, waar hij de ontslagen Antonio Pizzonia verving. De Oostenrijker Nicolas Kiesa nam de plaats in van Wilson, maar dat stemde Verstappen niet heel blij. "Nu moeten we het weer met onervaren coureurs doen." En hoewel het seizoen tot aan de korte zomeronderbreking voornamelijk bestond uit uitvalbeurten en finishes in de achterhoede, was Rothengatter positief over de toekomst. Volgens Jos' manager was er contact met meerdere teams voor 2004. Na de Grand Prix van Hongarije - waarin Verstappen twaalfde werd - liet Stoddart weten dat er gesprekken gaande waren, maar dat deze werden uitgesteld tot aan de race op Monza in Italië.

Stoddart had intussen middels een veiling een aantal Arrows-bolides op de kop getikt, die als basis zouden fungeren voor het seizoen van 2004. Verstappen wilde eerst in de Arrows A23 - die op basis van onder meer zijn feedback was ontwikkeld - testen, voordat hij eventuele keuzes maakte. "We moeten Jos de garantie kunnen geven dat we volgend jaar punten kunnen scoren. Tot die tijd heeft het eigenlijk geen zin om serieus om de tafel te gaan", aldus Stoddart tegen het magazine RaceReport.

Tekst gaat verder onder de foto

Verstappen test de Minardi PS04 (Arrows A23)

Kort voor de test in de Arrows A23 reed de Nederlander de wedstrijd op Monza. Helaas werd dit de zoveelste uitvalbeurt, met dit keer een olielekkage als boosdoener. Twee dagen na de race op Monza mocht Verstappen in Mugello de A23 aan de tand gaan voelen. Volgens Verstappen was er nog geen verschil te noemen tussen de PS03 en de A23, maar kwam dit omdat de afstelling van de Arrows nog een stuk beter kon. Naast de test werd ook duidelijk dat het Verstappen-kamp niet alleen met Minardi om tafel was geweest, maar ook met andere teams. Volgens Rothengatter was de kans op een zitje in 2004 groot.

De voorlaatste Grand Prix van het seizoen werd verreden op het circuit van Indianapolis in de Verenigde Staten. Alhoewel Verstappen deze race wel finishte, was het wederom een teleurstellende zondag. Een touché met Jordan-coureur Ralph Firman verstierde zijn kansen en dus waren er nog steeds geen punten. Wel stond er voor woensdag daarna een test met de PS04 op de planning, opnieuw op het circuit van Mugello. Ondanks een probleem met de versnellingsbak, was de tevredenheid na de test groot bij het Verstappen-kamp. De laatste race van 2003 vond plaats op Suzuka en eigenlijk vatte die het gehele seizoen samen. Met een vijftiende plek werd het 2003-seizoen puntloos afgesloten.

Nog geen nieuws over 2004

Tekst gaat verder onder de foto

Verstappen voor een Jordan tijdens de Spaanse GP

Een maand na de afsluitende Grand Prix was er nog steeds geen nieuws over zijn toekomst. Gesprekken met diverse teams liepen wel, maar echt veel was er tot nu toe nog niet uitgekomen. Verstappen liet wel weten dat er een reële kans was dat hij ook het daaropvolgende seizoen terug te vinden zou zijn op de grid. Intussen vulden alle lege zitjes zich op bij de diverse teams, maar de naam van Verstappen was nog nergens terug te vinden. Alleen Jordan en Minardi hadden in december nog een plekje over en ook de gesprekken met sponsor Trust waren nog steeds volop gaande. De Nederlander liet meermaals weten nog steeds alle vertrouwen te hebben in het verkrijgen van een Formule 1-stoeltje voor 2004. Geruchten deden de ronde dat de band tussen Michel Perridon van Trust en Rothengatter steeds minder werd.

De Italiaan Gianmaria Bruni was de eerste coureur die bij Minardi werd bevestigd. De kansen voor Verstappen slonken nog verder. Niet veel later meldde het team dat het Zsolt Baumgartner had benaderd om als tweede coureur in te stappen naast Bruni. Half december kwam het verlossende woord: Verstappen zou niet meer in zee gaan met Minardi, omdat hij niet meer alsmaar in de achterhoede wilde zwemmen. Kort na het nieuws werd Baumgartner als tweede Minardi-coureur bevestigd. De enige mogelijkheid die de Nederlander nog had was het team van Jordan. Intussen had Vermeulen de taak van Rothengatter overgenomen. Gesprekken met Jordan liepen uiteindelijk op niets uit. Trust liet weten Verstappen te blijven steunen, maar uiteindelijk werd ook deze samenwerking stopgezet. Een aantal maanden na de start van het 2004-seizoen was er toch weer contact tussen Jordan en Verstappen. De coureur reisde zelfs af naar de Jordan-fabriek en was voornemens om te gaan testen voor het team. De test werd uiteindelijk afgezegd, omdat Verstappen niet comfortabel in de auto kon zitten.

De Nederlandse coureur had in 2003 zijn laatste seizoen in de Formule 1 gereden. De Nederlander hing na acht seizoenen noodgedwongen zijn Formule 1-helm aan de wilgen en besloot andere raceklassen aan te doen. Zo racete hij nog in de A1GP, de enduranceracerij en tweemaal in de 24 uur van Le Mans.

Foto's: de tijd van Jos Verstappen bij Minardi

Jos Verstappen 1 / 8 Foto door: Elmar Vat Pitstop voor Jos Verstappen 2 / 8 Foto door: Minardi Formula 1 Jos Verstappen 3 / 8 Foto door: Minardi Formula 1 Jos Verstappen 4 / 8 Foto door: Minardi Formula 1 Jos Verstappen 5 / 8 Foto door: Minardi Formula 1 Jos Verstappen in de pitstraat 6 / 8 Foto door: Minardi Formula 1 Jos Verstappen 7 / 8 Foto door: Minardi Formula 1 Jos Verstappen 8 / 8 Foto door: Minardi Formula 1