Max Verstappen wordt ambassadeur van F1-zender Viaplay

Viaplay neemt dit seizoen in Nederland de rechten van Ziggo Sport over voor het uitzenden van de Formule 1. Net als Ziggo heeft dus ook Viaplay een samenwerking met Max Verstappen. De nieuwe rechtenhouder belooft ‘een uniek kijkje in het leven van Verstappen’ te geven. Er gaat als onderdeel van het ambassadeurschap exclusieve content gemaakt worden rond Verstappen.

Ook heeft Viaplay voormalig Formule 1-coureur en vader Jos Verstappen gestrikt voor het internationale analistenteam, dat al bestond uit David Coulthard, Mika Hakkinen en Tom Kristensen. “Met 106 Grand Prix-starts achter zijn naam en als vertrouwenspersoon van zoon Max, zal Verstappen senior de Formule 1-liefhebber extra inzichten geven gedurende het seizoen”, laat men weten in de verklaring.

Zelf zei Max Verstappen: “Ik kijk echt uit naar deze samenwerking met Viaplay, zeker omdat onze ambities om de beste in ons vak te zijn overeenkomen. Het zal geweldig zijn om samen te werken met Viaplay’s professionele team in de paddock, waaronder David Coulthard, Mika Häkkinen en Tom Kristensen. Ik ben er van overtuigd dat hun ervaring als voormalige topcoureurs van grote toegevoegde waarde zal zijn. Viaplay is misschien nieuw voor de Nederlandse kijkers, maar de streamingsdienst heeft in het buitenland zijn voetsporen inmiddels verdiend. Het is fantastisch dat we een grote groep fans kunnen trakteren op unieke content die we samen gaan maken.”

“De Formule 1 is een belangrijk speerpunt voor Viaplay en de samenwerking met Max Verstappen is hier het bewijs van”, zegt Peter Nørrelund van de NENT Group, het moederbedrijf van Viaplay. “Viaplay brengt deze fantastische sport op een manier die nog niet eerder is vertoond. Vanuit de mooiste studio’s en live vanaf de paddock verslaan we de sport met unieke toegang tot rijders en analyses van grote sterren als Jos Verstappen, Mika Hakkinen en David Coulthard. De toevoeging van exclusieve content van Max neemt kijkers als nooit tevoren mee in de snelste show op aarde."

Viaplay wordt in Nederland op 1 maart 2022 gelanceerd. Het Nederlandse analistenteam bestaat uit Christijan Albers, Giedo van der Garde en Tom Coronel. De presentatie is in handen van Amber Brantsen, op het circuit doet Stephane Kox dienst als pitreporter. Het commentaar wordt gedaan door een nieuw duo: Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk.