Herbert: "We hebben het beste van Verstappen nog niet gezien"

Na afgelopen zondag de eerste Dutch Grand Prix sinds 1985 te hebben gewonnen, kwam Max Verstappen deze week als klassementsleider aan op het Autodromo Nazionale Monza, waar de Grote Prijs van Italië wordt gehouden. Het verschil in punten met titelverdediger Lewis Hamilton is met - zoals het nu staat - nog negen races voor de boeg echter verwaarloosbaar. Slechts drie punten scheiden de Nederlander en de Brit.

“Lewis”, antwoordt Johnny Herbert niettemin zonder enige aarzeling en met een strak gezicht op de vraag wie er dit jaar wereldkampioen wordt. De oud-coureur van onder andere Benetton, Stewart en Jaguar is zich echter maar al te goed bewust dat hij een Nederlandse journalist voor zich heeft staan in de paddock van Monza. Al snel barst hij in lachen uit, om daarna op serieuze toon verder te gaan: “Nee, ik heb geen idee. Ze maken beide een goede kans.”

Volgens Herbert lijken alle puzzelstukjes dit jaar op hun plek te vallen bij Verstappen. “Max is volwassen en krijgt alsmaar meer vertrouwen, zoals we het sinds 2007 tot nu ook bij Lewis hebben zien toenemen. En het chassis van Red Bull en de motor van Honda zijn op het moment ook erg goed”, aldus Herbert tegenover Motorsport.com. ”Er komt waarschijnlijk nog een straf aan voor Max omdat hij nog een vierde motor moet nemen, wat misschien een factor kan worden, maar als we puur naar de snelheid kijken, dan is Red Bull tot dusver sneller en consistenter geweest dan Mercedes. Ik denk dat Max in staat is om het kampioenschap te winnen, maar dan zal het seizoen vanaf nu wel perfect bij hem moeten verlopen. Hij mag geen punten meer laten liggen.”

De Formule 1-analist van Sky Sports is van mening dat van dat laatste sprake was in de Britse Grand Prix, toen Verstappen tijdens de eerste ronde uit de race crashte na een moment met Hamilton. “Die crash heeft hem niet geholpen”, zegt Herbert. ”Ik had het er net nog over met Damon Hill, die weet hoe het is om voor een wereldtitel te rijden. Soms draait het niet om het per se winnen van een bepaalde race als je voor het kampioenschap vecht. Soms moet je tegen jezelf zeggen: ‘Laat ik even uit de problemen blijven en dit keer genoegen nemen met de tweede plek.’ Of: ‘Goed, ik laat dit gevecht nu voor wat het is, ik probeer het later nog wel een keer.’ Of niet natuurlijk, maar dan verlies je in elk geval geen 25 punten, dan verlies je er misschien zeven.”

Op die momenten kan Hamilton terugvallen op zijn jarenlange ervaring met het vechten voor wereldtitels, stelt Herbert. “Ik denk dat Lewis door zijn ervaring goed weet wanneer het belangrijk is om aan schadebeperking te doen. Ik wil niet zeggen dat het een zaak is van slimmer of verstandiger zijn, ik denk dat het puur een kwestie is van ervaring.” Volgens Herbert is ervaring met het strijden voor kampioenschappen dus wel degelijk een voordeel voor de Mercedes-coureur. “Maar Max wordt alleen maar sterker doordat hij die ervaring nu ook aan het krijgen is. Door de ervaring die hij nu opdoet, wordt hij een nog betere coureur. We hebben het beste van Max nog niet zien. Hij wordt alleen maar beter en beter.”

Tegenover de ervaring van Hamilton staat volgens Herbert de mentale kracht van Verstappen. “Die is enorm indrukwekkend voor iemand van zijn leeftijd. Hij reageert heel snel en positief op zaken die gebeuren. Dat kan een machtig wapen zijn tegen Lewis, die op de top van zijn kunnen presteert, maar niet onverslaanbaar is en onder druk kan worden gezet. Lewis, op zijn beurt, geniet van die uitdaging. Dat is het mooie van dat Max nu vooraan meedoet.”

Hoe het titelgevecht dit jaar afloopt, durft Herbert dus niet te voorspellen. “We zullen zien hoe het verder verloopt, ook qua ontwikkelingen waarmee beide teams nog komen. Er komt waarschijnlijk niet zo heel veel meer aan dus het zal aankomen op hoe constant ze zijn op de banen die er nog aan komen. Deze race in Monza wordt ook weer een interessante als het gaat om wie van de twee het weekend bovenaan zal afsluiten. De karakteristieken van deze baan lijken in het voordeel van Mercedes te zijn, maar ik ben niet honderd procent zeker of dat nog steeds het geval is. Maar dat is het leuke van dit seizoen, dat we het elke race niet weten.”

F1-update: Geen gridstraf Verstappen, maar toch een lastig weekend?