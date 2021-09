Jacht op F1-zitje Alfa Romeo: Zhou, Pourchaire of toch De Vries?

Alfa Romeo maakte afgelopen maandag bekend dat het voor 2022 Valtteri Bottas heeft vastgelegd. Het is nog niet bekend wie volgend jaar de teamgenoot wordt van de Fin. Als we teambaas Frederic Vasseur mogen geloven zal dat ook nog wel even zo blijven: het team heeft namelijk geen haast met de zoektocht naar de tweede rijder voor volgend jaar.

Alfa Romeo is in 2022 niet langer gebonden aan de wensen van de Ferrari wat betreft de invulling van het tweede stoeltje. Daardoor komt ook de plek van de huidige tweede rijder Antonio Giovinazzi in gevaar. De Italiaan is nog altijd verbonden aan het talentenprogramma van Ferrari, maar de komst van Bottas doet de kansen van Giovinazzi geen goed. De huidige Mercedes-coureur brengt namelijk zoveel ervaring met zich mee dat teambaas Fred Vasseur het ook wel aandurft om volgend jaar met een geheel nieuwe line-up aan de start te verschijnen van het nieuwe seizoen. Ook het aantrekken van een debutant wordt door de teambaas niet uitgesloten.

“Alles ligt nog open, ook Antonio maakt nog kans”, vertelt Vasseur in gesprek met Motorsport.com over de invulling van het tweetje stoeltje. “Antonio doet het goed, maar het feit dat we Valtteri vast hebben kunnen leggen biedt ons een geweldige kans. Het maakt nu niet meer uit of we er een debutant of een ervaren rijder naast zetten. We zullen hoe dan ook profiteren van de ervaring en snelheid van Valtteri.”

Jonge talenten azen op Alfa-zitje

De komst van Bottas zet de deur open voor een aantal snelle rijders uit de lagere klassen. Een van die coureurs is Guanyu Zhou. De Chinees is als juniorrijder verbonden aan het team van Alpine, maar de huidige nummer twee in het Formule 2-kampioenschap brengt een flinke zak Chinese centen met zich mee en is daarmee ook een interessante optie voor Alfa Romeo. Daarnaast zal ook de Formule 1 zelf de komst van Zhou toejuichen. De toevoeging van een coureur uit China aan de Formule 1-grid is namelijk de grote pr-droom van de koningsklasse van de autosport.

In tegenstelling tot Zhou heeft Sauber – dat het F1-team van Alfa Romeo runt – wel Theo Pourchaire in het eigen talentenprogramma zitten. De ART-rijder staat momenteel zesde in het Formule 2-kampioenschap, maar met nog een half seizoen te gaan bestaat er zeker nog een kans dat de Fransman nog wat verder klimt in de rangorde. Pourchaire maakt in zijn F2-debuutseizoen veel indruk, maar is met zijn 18 jaar volgens Vasseur wel nog wat jong.

Hoe groot zijn de kansen van De Vries?

Met Pourchaire in aantocht lijkt Alfa Romeo voor 2022 vooral op zoek te zijn naar een tussenpaus totdat de jonge Fransman wel rijp voor de Formule 1 wordt geacht. In de paddock wordt de naam van Nyck de Vries al weken genoemd, maar grote vraag is in hoeverre de Fries alleen door Toto Wolff is ingezet om de prijs wat op te drijven van het tweede stoeltje bij Williams, dat inmiddels al naar Alexander Albon is gegaan.

Mogelijk krijgt De Vries er ook nog concurrentie bij uit relatief onverwachte hoek. Inmiddels lijkt namelijk ook Nikita Mazepin een gegadigde voor het plekje naast Bottas. Hoewel Haas-teambaas Guenther Steiner dicht bij een contractverlenging zegt te zijn met Mazepin en Mick Schumacher, is het geen geheim dat de aanwezigheid van de Rus binnen het team van Haas voor nogal wat spanningen zorgt. Een overstap van Mazepin wordt dan ook niet uitgesloten, wat uiteraard wel weer een vrij plekje oplevert bij het team van Haas.

Feit blijft dat Haas en Alfa Romeo beide klantenteams zijn van Ferrari, waarmee de aan Mercedes gelieerde De Vries niet meteen op pole-position lijkt te staan voor het enig overgebleven zitje op de grid voor 2022, erkent ook Vasseur: “Ik ga niet vertellen welke coureurs op de lijst staan en wie niet. Voor sommigen van hen lijkt het echter een lastig verhaal te worden vanwege hun link met een motorleverancier. We hebben een contract met Ferrari, dus het wordt lastig – zo niet onmogelijk – om dit soort deals rond te krijgen. We zullen zien.”

Vasseur neemt de tijd

Daarmee zijn we weer terug bij af en lijkt Giovinazzi nog altijd over de beste papieren te beschikken. Voorlopig is Vasseur echter nog niet van plan om een knoop door te hakken. De Fransman wil eerst nog even het verloop van het Formule 2-seizoen – dat pas halverwege is – afwachten: “Er hangt veel af van de keuze. We hebben wat jonge rijders die nog wat meer races moeten rijden. We hebben daar nu nog geen duidelijk beeld van”, aldus Vasseur, die daarmee ook Giovinazzi wat extra tijd gunt om nog indruk te maken: “Wat Antonio betreft, we zullen zien de komende twee of drie races. Misschien is deze situatie ook wel een goede wake-up call voor hem. Ik wil een duidelijk beeld hebben van de complete situatie, voordat ik met de aandeelhouders een beslissing neem.”

Video: Meer over de stoelendans in de nieuwe F1-update