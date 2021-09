Formule 1 sprintrace Monza – Tijden, welke tv-zender en meer

Na de races op Spa-Francorchamps en Circuit Zandvoort wordt het eerste Formule 1-drieluik van de tweede seizoenshelft dit weekend afgesloten op de Autodromo Nazionale Monza. De unieke baan heeft met de lange rechte stukken en snelle bochten in het verleden al heel wat spectaculaire races opgeleverd. De fans mogen zich dit weekend opmaken voor een dubbel feest. De startopstelling voor de Grand Prix van Italië wordt namelijk voor de tweede maal in de historie bepaald op basis van een sprintrace.

Video: Max Verstappen schittert in 'Ciao Palermo, Monza is calling!'

Wat is een Formule 1-sprintrace?

Een F1-sprintrace is een kwalificatieformat waarbij een race over 100 kilometer op zaterdag de startopstelling voor de Grand Prix op zondag bepaalt. De Formule 1 experimenteert in 2021 driemaal met dit concept: op Silverstone, in Monza en later in het jaar in Brazilië. De winnaar van de sprintrace krijgt de pole-position voor de GP op zijn naam. Op vrijdag vindt een kwalificatie volgens het gebruikelijke format plaats om de startopstelling voor de sprintrace te bepalen.

De eerste sprintkwalificatie uit de Formule 1-historie vond plaats op Silverstone. Max Verstappen kwam daar als winnaar uit de bus.

Hoe laat begint de Formule 1 sprintrace op Monza?

Datum: Zaterdag 11 september 2021

Start Nederlandse tijd: 16.30 uur

De sprintkwalificatie op de Autodromo Nazionale Monza wordt verreden op zaterdag 11 september. De start vindt plaats om 16.30 uur. De uitslag bepaalt de startvolgorde voor de Grand Prix van Italië op zondagmiddag.

Formule 1-tijden: Tijdschema Grand Prix van Italië

Sessie Datum Tijden Eerste vrije training Vrijdag 10 september 14.30u-15.30u Q1 Vrijdag 10 september 18.00u-18.18u Q2 Vrijdag 10 september 18.25u-18.40u Q3 Vrijdag 10 september 18.48u-19.00u Tweede vrije training Zaterdag 11 september 12.00u-13.00u Sprintrace-kwalificatie Zaterdag 11 september 16.30u-17.00u Race Zondag 12 september 15.00u

Hoe lang duurt een F1-sprintrace?

De sprintrace-kwalificaties in de Formule 1 hebben een lengte van 100 kilometer of duren maximaal 30 minuten. Op Monza gaat het om een race over 18 ronden. De normale lengte van een Grand Prix bedraagt iets meer dan 305 kilometer. De ronde waarin deze afstand wordt overschreden is de laatste ronde van de race. In het geval van een langere safety car-periode wordt de race bij de eerste doorkomst na het verstrijken van de tijdslimiet van 30 minuten afgevlagd.

Worden er punten uitgedeeld voor de sprintrace?

Ja, de top-drie van de Formule 1 sprintrace-kwalificatie krijgt punten. De winnaar mag drie punten bijschrijven, de nummer twee krijgt twee punten en de nummer drie krijgt één punt. Op deze manier worden de beste rijders toch beloond voor hun prestatie, terwijl het experiment geen enorme invloed heeft op het verloop van het wereldkampioenschap. Na de race vindt er geen uitgebreide podiumceremonie plaats, de winnaar krijgt in het parc fermé een kleine bokaal overhandigd.

Ziggo uitzending Formule 1 sprintrace op Monza, Italië

Zender: Ziggo Sport

Kanaal: 14 of Ziggo Sport Totaal Select

Start uitzending: 15.45 uur Nederlandse tijd

Start sprintrace: 16.30 uur Nederlandse tijd

De sprintrace-kwalificatie voor de Grand Prix van Italië is in Nederland via Ziggo op televisie te zien. De uitzending begint om 15.45 uur met een uitgebreide voorbeschouwing. Vanuit de studio bespreken presentator Rob Kamphues en vaste analist Robert Doornbos de belangrijkste zaken uit de sport en blikken zij vooruit op de aanstaande sprintrace. Het commentaar bij de wedstrijd wordt vanaf locatie verzorgd door Olav Mol, bijgestaan door pitreporter Jack Plooij.

In Nederland wordt de Formule 1 op televisie alleen uitgezonden door Ziggo. Abonnees kunnen via het gratis kanaal 14 live naar de sprintrace-kwalificatie kijken. Ook de vrije trainingen, de kwalificaties en de races worden hier live uitgezonden. Wie geen abonnement heeft, kan de betaalmodule Ziggo Sport Totaal afsluiten. Hiermee krijg je toegang tot zes extra sportzenders, waaronder Ziggo Sport Totaal Select. Hierop is alle Formule 1-actie te zien. Ook krijg je toegang tot het speciale Racing-kanaal, met onder meer liveverslag van DTM, IndyCar, Formule 2 en meer. Een abonnement op Ziggo Sport Totaal kost 14,95 euro per maand.

Formule 1 kijken zonder Ziggo

Wil je Formule 1 kijken maar zonder abonnement bij Ziggo? Dan is F1TV Pro het beste alternatief. Dat is de officiële streamingsdienst van de Formule 1, waar ook live alle actie - dus ook de sprintrace op Monza - wordt uitgezonden. Je kunt zelf bepalen naar welke commentator je luistert en je krijgt toegang tot handige extra features zoals live timing en een driver tracker. Ook kijk je mee met de onboardcamera’s van alle rijders en luister je mee met het verkeer over de boordradio. Een jaarabonnement op F1TV Pro kost 64,99 euro.

