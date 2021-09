De Vries grijpt naast Williams-zitje: Albon en Latifi bevestigd

Alex Albon verloor aan het eind van 2020 zijn Formule 1-zitje bij Red Bull en moest zich schikken in een rol als reserve. Hij kreeg daarnaast een raceprogramma in de DTM, dat sinds dit jaar overgestapt is naar GT3-wagens. Red Bull onthulde vorige maand dat het bezig was met het terughalen van Albon naar de Formule 1, al bleek vrij snel dat er voor hem geen plek was binnen de eigen gelederen. De formatie van Christian Horner ging in gesprek met Alfa Romeo en Williams, waar uiteindelijk de laatste partij het beste uit de bus kwam. Red Bull onderhoudt bovendien warme banden met Jost Capito, de VW-man die tegenwoordig voor Williams werkt als teambaas.

“Ik ben ontzettend blij en kijk ernaar uit in 2022 terug te keren in de Formule 1”, aldus Albon. “Wanneer je een jaar weg bent uit de F1 is het nooit zeker of je terug kan keren. Ik ben Red Bull en Williams ongelofelijk dankbaar dat ze in mij geloven en me helpen terug te keren op de grid. Het is geweldig om de progressie te zien die Williams dit jaar heeft doorgemaakt. Ik kijk ernaar uit hen in 2022 daarbij verder te helpen. Mijn focus gaat nu weer uit naar mijn rol als test- en reserverijder van Red Bull en het bijdragen aan de strijd om de wereldtitel.”

Toto Wolff liet zich afgelopen weekend cynisch uit over de op handen zijnde stap van Albon naar Williams. De coureur heeft een Red Bull-contract en zou daarom niet voor een Mercedes-klantenteam kunnen rijden. Naar verluidt blijft Albon echter wel bij de energiedrankenfabrikant en heeft de roep van Wolff tot niets geleid. “We hebben Alex vrijgelaten om in 2022 bij Williams te racen”, laat Red Bull desgevraagd weten. “Maar we houden een warme band met het oog op de toekomst. Er blijven opties.”

Latifi gaat op voor derde seizoen

Naast Albon werd ook de contractverlenging van Nicholas Latifi aangekondigd. De Canadees plakt er bij Williams nog een derde F1-seizoen aan vast, hetgeen eigenlijk een formaliteit was. Latifi neemt zijn eigen sponsoren mee naar het Britse team, dat sinds vorig jaar geen eigendom meer is van de Williams-familie. Eerder dit jaar scoorde Latifi zijn eerste F1-punten en maakt hij een solide indruk.

Met de aankondiging van Albon is er weer een puzzelstuk op de plek gevallen in de rijdersmarkt. Albon is bij Williams de vervanger van George Russell. De Britse coureur werd dinsdag bij Mercedes gepresenteerd als opvolger van Valtteri Bottas. De Fin trekt op zijn beurt naar Alfa Romeo. De vraag is nu welke coureur het tweede zitje naast Bottas mag innemen. De strijd om die plek gaat naar verluidt tussen Antonio Giovinazzi en Nyck de Vries.

In 2020 scoorde Albon twee Formule 1-podiums met Red Bull nadat hij halverwege 2019 een sterk debuut maakte met Toro Rosso.