Tsunoda verrast door nieuw F1-contract AlphaTauri

AlphaTauri maakte daags na de Grand Prix van Nederland bekend dat Pierre Gasly en Yuki Tsunoda ook in 2022 de line-up vormen. De Japanner was echter verre van zeker van zijn zaak. De rookie maakte dit jaar een aantal flinke crashes mee. Met de onverbiddelijke Dr. Helmut Marko aan het roer vreesde Tsunoda voor het vervolg van zijn loopbaan.

Aan de vooravond van de Grand Prix van Italië op Monza zei de Japanner: “Om eerlijk te zijn was mijn eerste helft van het seizoen vrij inconsistent. Ik was dan ook ietwat verrast dat ik volgend jaar mag blijven. Dus ten eerste wil ik het team bedanken.” Gevraagd waarom hij dan zo verrast was over zijn contractverlenging, legde Tsunoda uit: “Ik bleef maar crashen en ik bleef het team met kosten opzadelen. Ik heb de eerste seizoenshelft niet goed afgesloten. Met name in Hongarije waar ik in VT1 in de muur eindigde en de hele sessie verknalde, bijna twee sessies. Franz [Tost, teambaas] en Helmut willen consistentere resultaten zien, en ook discipline in de sessies. Ik heb me in de eerste helft van het seizoen niet echt verbeterd dus daarom was ik niet zeker van mijn zaak.”

Tsunoda kende nog een sterk debuut in Bahrein en werd door Formule 1 sportief directeur Ross Brawn meteen gebombardeerd tot “de beste debutant in jaren”. Vervolgens ging het bergafwaarts met heel wat crashes en fouten. Reflecterend op de eerste seizoenshelft erkent de Japanner dat zijn zelfvertrouwen een flinke knauw heeft gekregen: “Ik wist bij mijn eerste F1-race niet wat er allemaal zou gebeuren. Alles voelde op dat moment goed, ik had het idee dat ik erg goed reed. Maar vanaf Imola, met name na de kwalificatie, verloor ik wat zelfvertrouwen. Ik bleef maar fouten maken dus ik moest weer opnieuw beginnen: vertrouwen opbouwen. Ik had niet verwacht dat dat in de F1 zo lastig zou zijn. Zelfs in lagere kampioenschappen verloor ik nooit zoveel vertrouwen na een crash of iets dergelijks. Dat is dus een belangrijk probleem. Daarom bouw ik opnieuw op en probeer ik consistentere ronden en consistentere sessies af te werken. En ook waren de verwachtingen aan het begin van het seizoen te hoog.”