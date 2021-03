Brawn over Tsunoda: "Beste Formule 1-debutant in jaren"

Red Bull en Honda haalden Tsunoda ten koste van Daniil Kvyat naar de Formule 1, hij debuteerde afgelopen weekend in de kleuren van AlphaTauri. Het Japanse talent moest als dertiende beginnen aan de race, maar kwam na gevechten met tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso en Aston Martin-coureur Lance Stroll als negende aan de finish. Hij pakte daarmee direct twee punten bij zijn debuut.

Formule 1-baas Brawn vindt het moedig van Red Bull om de coureur na slechts één Formule 2-seizoen te promoveren naar de koningsklasse, maar stelt dat Tsunoda wel de beste rookie is van de afgelopen jaren. “Ik ben erg onder de indruk van Yuki Tsunoda. Ik heb hem dit weekend voor het eerst ontmoet en het is een indrukwekkend ventje”, schreef Brawn in zijn column voor F1.com. “Hij zorgt voor het nodige vermaak en zijn taalgebruik in de wagen is pikant. Hij liet een aantal briljante dingen zien tijdens de race en dat is een goed teken. Hij was pas zijn eerste race. Volgens mij is hij de beste rookie die de afgelopen jaren gedebuteerd is en hij heeft ook in het verleden vaak zijn visitekaartje afgegeven. Zijn promotie naar Red Bull is een briljante move.”

Uitkijken naar Suzuka

Brwan hoopt dat de opvolger van Takuma Sato en Kamui Kobayashi voor een boost kan zorgen wat betreft de populariteit van de Formule 1 in Japan. “We kunnen ons allemaal de prachtige dagen met volle tribunes op Suzuka herinneren, de Japanse fans hebben echt passie voor de sport”, zei Brawn. “Ik denk dat we dat weer gaan zien en dat is een fantastisch vooruitzicht.”

Tsunoda zorgde dit weekend voor een unicum in de Formule 1. Hij werd de eerste Japanse coureur die bij zijn debuut in de koningsklasse punten wist te scoren. Hij raakte geëmotioneerd door het gevecht met Fernando Alonso, maar hoopt naar eigen zeggen 'voortaan verder naar voren te staan'.