Daniel Ricciardo en McLaren zetten na dit Formule 1-seizoen een punt achter hun samenwerking. De Australiër werd na die bekendmaking in verband gebracht met diverse teams. Zo zou hij een geschikte kandidaat zijn om Haas-coureur Mick Schumacher op te volgen, al lijken Antonio Giovinazzi en Nico Hülkenberg inmiddels hoger op het lijstje te staan. Daarnaast wordt Ricciardo in verband gebracht met een reserverol bij Red Bull Racing of Mercedes. In dat eerste geval betekent het dat hij terugkeert naar Milton Keynes. Zelf stelt Ricciardo dat een jaar aan de zijlijn hem goed zou doen, maar oud-Formule 1-coureur Jenson Button betwijfelt dat.

"Naar mijn idee wil hij niet achteraan staan en met een team uit de achterhoede werken. Het is voor een coureur lastig om ineens voor elk puntje te vechten, terwijl je bij een formatie vertrekt die soms bijna voor de overwinning vocht. Toch denk ik wel dat dit de beste stap is voor hem", zegt Button bij Any Driven Monday over de achtvoudig Grand Prix-winnaar. "Voeg je bij een team, werk keihard en laat mensen zien wat je kan. Stel dat de auto goed bij je past, dan vergeten mensen al snel wat er een jaar eerder gebeurde. Dat is op dit moment het probleem. Men vergeet na twee lastige seizoenen hoe goed Ricciardo is. Hij heeft talent. Met een auto die bij hem past kan hij zijn vaardigheden weer laten zien. Dat geeft hem wellicht de kans om weer bij een topteam terecht te komen. Maar een jaar aan de zijlijn staan? Mensen onthouden alleen wat er het jaar daarvoor is gebeurd. Het is tricky. Ik denk dat het lastig wordt om na een jaartje aan de kant terug te keren bij een competitief team."

Bij Sky Sports zei Ricciardo daar zelf het volgende over: "Ik wil in de sport blijven en bij een team aan de slag met de ambitie om in 2024 terug te keren. Ik denk dat een periode zonder vast stoeltje me goed gaat doen. Op die manier kan ik weer opbouwen naar 2024. Ik ben nog niet klaar, maar het gaat er allemaal wat anders uitzien." De Australiër worstelt al sinds 2021 naast ploegmaat Lando Norris. "De laatste twee jaren zijn erg lastig geweest", vervolgt hij. "Met name wanneer je zoveel geeft en je dit niet terugkrijgt. Het maakt je down. Ik weet zelf dat een zomerstop ervoor kan zorgen dat je een ander perspectief krijgt. Het verloop van de seizoenen is vrij meedogenloos. Je krijgt niet echt een kans om te herstellen. Iedereen is anders, maar ik denk echt dat ik met een stapje achteruit meer bereik."