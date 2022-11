Stoffel Vandoorne is geen onbekende in de Formule 1. De Belg kwam in 2017 en 2018 in actie bij het team van McLaren. Daar was Vandoorne teamgenoot van Fernando Alonso, die volgend jaar ook aan de slag gaat bij Aston Martin. Na twee moeizame Formule 1-seizoenen werd Vandoorne vervangen door Lando Norris en werd hij de officiële reservecoureur bij McLaren en Mercedes. Daarnaast ging Vandoorne aan de slag in de Formule E. Zijn grootste succes in de elektrische klasse behaalde hij afgelopen seizoen met het winnen van het kampioenschap. Bij Aston Martin vergezelt Vandoorne de Braziliaan Felipe Drugovich, die onlangs werd aangekondigd als test- en reserverijder. De coureur uit Kortrijk werkt volgend seizoen een intensief simulatie- en ontwikkelingsprogramma af in de fabriek in Silverstone.

“Het is ongelofelijke leuk om aan de slag te gaan in de rol van reserverijder in de Formule 1 - en ik ben blij dat te gaan doen met Aston Martin”, aldus de Belg. “Ik heb met veel belangstelling gekeken hoe het team zich heeft ontwikkeld en operationeel gegroeid is. Ik weet hoe ongelofelijk toegewijd iedereen is om op elk vlak progressie te boeken. Ik voeg me bij Fernando, die ik al ken uit mijn Formule 1-loopbaan, en Lance. Het wordt een geweldige klus om hen te helpen met de ontwikkeling en verbetering van de auto voor volgend jaar. Ik kijk uit naar die uitdaging - en beloning - voor de samenwerking met de hele organisatie in Silverstone.”

Teambaas Mike Krack voegt toe: “Stoffel beschikt over alle capaciteiten die wij nodig hebben voor deze nieuwe en uitgebreidere rol binnen het team: hij is snel, analytisch, werkt hard en is een fantastische teamspeler. Hij past perfect in onze groeiende organisatie, en werkt samen met onze andere testrijder Felipe Drugovich. Het hele team is zeer gemotiveerd voor volgend jaar. De aanstelling van Stoffel, naast Fernando, Lance en Felipe, geeft extra diepte aan onze fantastische line-up. Dit is een significante rol voor Stoffel en we vertrouwen op hem dat hij onze prestaties in 2023 en de jaren erna kan verbeteren.”

De beslissing van Vandoorne om zijn taken bij Mercedes neer te leggen betekent voor het Duitse merk dat het voor 2023 op zoek moet naar een nieuwe reservecoureur, dit omdat ook Nyck de Vries door zijn overstap naar AlphaTauri de renstal verlaat. Daniel Ricciardo, die weggaat bij McLaren, wordt sterk in verband gebracht met die rol. Echter zeggen beide partijen dat er nog niets besloten is.