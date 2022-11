F1 stats Mexico 2022: Nieuwe records voor Max Verstappen

Na afloop van iedere Formule 1-race van het seizoen 2022 zet Motorsport.com de leukste en opvallendste statistieken van het raceweekend op een rij. Ditmaal de feiten en cijfers van de Grand Prix van Mexico.

De kwalificatie

Max Verstappen pakt de pole in Mexico.

>>> Max Verstappen pakte de 19e pole-position uit zijn loopbaan. Het was officieel gezien zijn eerste in Mexico-Stad, maar de tweede keer dat hij in Q3 de snelste tijd klokte. In 2019 moest hij zijn pole inleveren nadat hij de gele vlaggen niet respecteerde na een crash van Valtteri Bottas.

>>> Het was de 80e pole voor Red Bull als constructeur, en de 7e als motorleverancier (net zo veel als Vanwall, Repco en TAG Porsche).

>>> In de laatste 11 Mexicaanse Grands Prix, stonden 11 verschillende rijders op pole-position:

Grand Prix Polesitter Mexico 1989 Ayrton Senna Mexico 1990 Gerhard Berger Mexico 1991 Riccardo Patrese Mexico 1992 Nigel Mansell Mexico 2015 Nico Rosberg Mexico 2016 Lewis Hamilton Mexico 2017 Sebastian Vettel Mexico 2018 Daniel Ricciardo Mexico 2019 Charles Leclerc Mexico 2021 Valtteri Bottas Mexico 2022 Max Verstappen

>>> Verstappen vertrok voor de 41e keer vanaf de eerste startrij. Voor George Russell was het de 5e keer, net zo vaak als Lorenzo Bandini, Heikki Kovalainen en Sergio Perez.

>>> Voor het eerst dit jaar stonden beide Mercedessen in de top-drie op de grid, en voor de tweede keer stonden beide Zilverpijlen in de top-vier, ditmaal zonder gridstraffen van anderen. Hamilton evenaarde zijn beste startpositie van het seizoen.

>>> De 6e startplaats van Valtteri Bottas was de beste prestatie van Alfa Romeo sinds Miami.

De race

Hetzelfde podium in Mexico in 2021 en 2022.

>>> Max Verstappen scoorde zijn 34e F1-overwinning.

>>> Het was zijn 4e zege in Mexico. Voor het eerst won hij voor de vierde maal in vier verschillende jaren op hetzelfde circuit (2017, 2018, 2021 en 2022). Hij heeft ook vier overwinningen op de Red Bull Ring achter zijn naam staan, maar won er twee in 2021 (GP’s van Stiermarken en Oostenrijk).

>>> De Nederlander maakte een einde aan de slechte reeks voor polesitters in Mexico-Stad. Geen van de polesitters had sinds 2016 het podium gehaald.

>>> Het was ook de 14e overwinning van het seizoen voor Verstappen, die daarmee het record van Michael Schumacher en Sebastian Vettel verbeterde. Qua percentage heeft Verstappen momenteel 70 procent van de zeges behaald. Dat is minder dan Alberto Ascari (6 uit 8 of 75 procent in 1952) en Michael Schumacher (13 uit 18 of 72,22 procent in 2004), maar meer dan Sebastian Vettel (13 uit 19 of 68,42 procent in 2013).

>>> Verstappen staat na Mexico op 416 WK-punten, een nieuw record. Dat is wat lastig vergelijken gezien de diverse veranderingen in het puntensysteem en de komst van de sprintraces. Het vorige record stond op naam van Lewis Hamilton met 413 in 2019.

>>> Het was de 91e zege van Red Bull als constructeur en de 16e als motorleverancier.

>>> Red Bull heeft nu 16 zeges in 2022 op zak, de beste score in zowel absolute getallen als procenten (72,73 procent ten opzichte van 68,42 procent met 13 zeges in 2013). Het absolute record staat op naam van Mercedes met 19 overwinningen in 21 GP’s (90,48 procent) in 2016. McLaren kwam tot 93,75 procent met 15 uit 16 in 1988.

>>> Het was tevens de 9e opeenvolgende zege van Red Bull sinds de GP van Frankrijk. Dat is een evenaring van het eigen record (tussen België en Brazilië 2013). De formatie kan het absolute record nog evenaren: 11 zeges voor McLaren tussen Brazilië en België 1988.

>>> Het was het 76e podium voor Max Verstappen, de 190e voor Lewis Hamilton en de 25e voor Sergio Perez, die daarmee Jacky Ickx evenaart.

>>> Het podium van de Grand Prix van Mexico was exact hetzelfde als de top-drie van de race uit 2021. Ook de onderlinge verschillen waren min of meer gelijk. En net als in 2021 eindigden de Ferrari’ als vijfde en zesde.

>>> Dit was de 19e opeenvolgende race waarin Red Bull het podium haalde. Dat is een evenaring van het eigen record (tussen Brazilië 2010 en India 2011). Het absolute record is nog ver weg met 53 opeenvolgende podiumfinishes voor Ferrari tussen Maleisië 1999 en Japan 2002.

>>> Lewis Hamilton leidde voor de 183e keer een Grand Prix en stelde daarmee zijn eigen record scherper. De Brit bracht ook het recordaantal ronden aan de leiding naar 5.437 (27.684 kilometer).

>>> Dit was de 21e race zonder zege voor Lewis Hamilton, een verlenging van zijn eigen negatieve record.

>>> Charles Leclerc finishte als zesde en kon daardoor zijn eigen reeks opeenvolgende podiumfinishes niet verbeteren. Dat blijft vooralsnog staan op 5.

Max Verstappen op weg naar het podium in Mexico.