Zoals bekend loopt het contract van de Dutch GP volgend jaar af. Formule 1-baas Stefano Domenicali herhaalde dit weekend nog eens dat hij Zandvoort graag op de kalender zou houden, wat zou kunnen met weer een jaarlijkse race of roulerend met een ander circuit. Het is aan de Dutch GP om te beslissen of zij de overeenkomst met F1 wil verlengen. Domenicali hoopt voor het einde van het jaar een antwoord te hebben.

“Het was fijn om te horen dat hij ons tot het einde van het jaar geeft om erover na te denken”, reageert Lammers tegenover Motorsport.com. “Wij moeten de cijfers natuurlijk eerst goed op een rij hebben, want wij hebben net als Silverstone natuurlijk geen overheidssubsidie. We hebben daardoor niet de rollende start van vele miljoenen die andere promotors hebben. Bij ons moet daarom alles kloppen.”

“Alles valt en staat natuurlijk met animo”, gaat hij verder. “Max heeft voor veel nieuwe Formule 1-fans gezorgd en de toekomst zal leren wat er verder gaat gebeuren. We hebben altijd als doel om een uitverkocht huis te hebben. Als aan die en al onze andere criteria voldaan kan worden en we zien dat het risico te overzien is en het verstandig is om te doen, dan zal er een nieuw contract komen. Maar dat is niet mijn call. Er zal in elk geval het nodige studie- en rekenwerk aan vooraf gaan.”

De kaartverkoop voor de Dutch GP van 2025 is inmiddels gestart. Dutch GP-baas Robert van Overdijk vertelde in Spa dat dit een belangrijk moment is om te peilen hoe het ervoor staat wat betreft de huidige belangstelling voor het evenement. Lammers zegt er persoonlijk wel vertrouwen in te hebben dat die voor 2025 onverminderd groot zal zijn. “Dat wordt de eerste race in Zandvoort dat Lewis Hamilton met een Ferrari rijdt. Ik denk dat dat wel heel bijzonder is”, merkt hij op. “Ik hoop dat het publiek ons support door er vroegtijdig voor te zorgen dat de race uitverkocht is. Dat zou mooi zijn. Want hoe eerder het vol zit voor volgend jaar, hoe groter de kans is dat we het jaar daarna ook weer een race hebben.”

Passe-partouts reden van lege plekken

De Dutch GP-organisatie is ‘absoluut’ tevreden over hoe de kaartverkoop voor de editie van dit jaar is verlopen. Dat er hier en daar lege plekken op de tribunes te zien zijn, heeft volgens Lammers een simpele reden: er zijn veel passe-partouts verkocht. “Dus kaarten voor alle drie de dagen. En als je hier in de omgeving zit of je moet hier nog naartoe komen en je ziet dat het weer is zoals het nu is”, wijst Lammers naar de donkere wolken boven het circuit. “Dan kan ik me voorstellen dat mensen pas in de middag komen of een dagje overslaan.”

“Misschien dat er zelfs mensen zijn die vrijdag en zaterdag hebben overgeslagen”, vervolgt de Zandvoorter. “Maar zondag, en dat zul je wel zien, hebben we weer een compleet volle bak. Het is uitverkocht, min of meer. We hebben over alle drie de dagen genomen 350.000 bezoekers over de vloer. We hebben vier seizoenen in een weekend, maar je ziet het zelf: de sfeer is er niet minder om.”

Lando versus Max

Lammers verwacht zondag een race vol strijd. “De kwalificatie is al een klein beetje een voorbode geweest”, blikt hij vooruit. “We zijn natuurlijk niet verrast dat we hier een gevecht zien tussen McLaren en Red Bull en tussen Lando en Max. Maar Oscar is zo langzamerhand ook een heel competente autocoureur aan het worden, terwijl de anderen daarachter zich er ongetwijfeld ook mee willen bemoeien.”

“Het is leuk dat het op dit moment zo voorspelbaar is”, meent hij. “Dat je hier zeven verschillende auto’s in de top-tien hebt, dat hadden we vooraf niet durven dromen. Dat Williams er bij staat met Alexander Albon [dat de vloer van de auto niet aan de regels voldoet, was toen nog niet bekend], dat Aston Martin er met twee auto’s bij zit en dat Lewis Hamilton én Carlos Sainz, twee coureurs waarvan we dachten dat ze misschien wel op pole-position konden staan, er allebei niet bij zitten... De verrassingen zijn dit jaar niet van de lucht.”

Of het voor het feestje na de race wel zo fijn is als na afloop van de Dutch GP het Wilhelmus klinkt? Lammers: “Ja, maar ik denk dat mensen er goed mee zouden kunnen leven als Lando wint en Max tweede wordt. Ik denk dat als we een mooi schouwspel te zien krijgen en een race waarin iedereen het maximale uit zijn potentieel haalt, we ook vrede kunnen hebben met een andere winnaar. We gaan het zien.”