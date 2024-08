Na de welverdiende zomerpauze is het F1-circus op Nederlandse bodem weer in gang geschoten. En er is geen tijd om rustig op snelheid te komen. Op Circuit Zandvoort is geen ruimte voor fouten: de grindbakken en vangrails zijn overal dichtbij. Na de spannende kwalificatie staat vandaag de race op het programma. Het belooft wederom een interessante strijd te worden tussen Max Verstappen en de McLarens. Wie wint de Dutch GP 2024?

F1 Zandvoort: Hoe laat is de race?

Datum Sessie Tijden (CET) Vrijdag 23 augustus Eerste vrije training 12.30u - 13.30u Vrijdag 23 augustus Tweede vrije training 16.00u - 17.00u Zaterdag 24 augustus Derde vrije training 11.30u - 12.30u Zaterdag 24 augustus Kwalificatie 15.00u - 16.00u Zondag 25 augustus Dutch Grand Prix 15.00u - 17.00u

De kwalificatie voor de Dutch GP op Circuit Zandvoort begint vanmiddag om 15.00 uur. Dat is een uur eerder dan gebruikelijk bij Europese Grands Prix. Zonder rode vlaggen of groot oponthoud duurt de kwalificatie een uur. In 2023 domineerde Max Verstappen de kwalificatie voor zijn thuisrace. De Red Bull-rijder was ruim een halve seconde sneller dan Lando Norris, en dat tijdens een ronde over net iets meer dan zeventig seconden. George Russell noteerde de derde tijd, voor de stuntende Alex Albon in de Williams op P4.

De F1-kwalificatie in Zandvoort kent zoals gebruikelijk drie segmenten. In Q1 hebben alle twintig rijders achttien minuten de tijd om een snelle tijd op de klokken te zetten. De vijf langzaamste rijders vallen af, de overige vijftien gaan door naar Q2. Dit segment duurt vijftien minuten. Aan het einde vallen wederom vijf rijders af, waarna de top-tien op jacht gaat naar de beste startposities. Q3 duurt twaalf minuten, waarna de startopstelling voor de Dutch GP bekend is.

De race staat op zondag op het programma. De Dutch GP begint om 15.00 uur.