Jan Lammers over nieuwe F1: "Het begin was een totale lasershow"

De eerste race van het nieuwe Formule 1-tijdperk heeft onder fans voor veel discussie gezorgd. Ook voormalig Formule 1-coureur Jan Lammers moest wennen aan wat hij op het circuit zag gebeuren. Volgens de Nederlander voelde de openingsfase van de Grand Prix bijna surrealistisch aan door de grote snelheidsverschillen tussen de auto's.

"Het begin was natuurlijk een totale lasershow", zegt Lammers als Motorsport.com hem vraagt naar de eerste race met de nieuwe generatie F1-auto's. "Niemand kon eigenlijk nog volgen wat er precies gebeurde. Je wist in het begin niet goed wat je ervan moest denken."

Tijdens de race waren er momenten waarop coureurs met ogenschijnlijk grote achterstanden op het rechte stuk plotseling weer konden aansluiten. "Achterstanden van misschien anderhalve seconde werden op een recht stuk bijna volledig dichtgereden. Dat zijn dingen die Formule 1-liefhebbers helemaal niet gewend zijn om zo te zien", legt Lammers uit. "Het ging allemaal zo snel dat je het met je verstand bijna niet kon verwerken."

Volgens de voormalig Le Mans-winnaar voelde de openingsfase bijna chaotisch aan. "Er gebeurden zoveel dingen tegelijk", licht Lammers zijn vergelijking met een lasershow toe. "Het ging eigenlijk sneller dan je rationeel kon bijhouden. Ik denk dat iedereen die regelmatig Formule 1 kijkt hetzelfde gevoel had: wat zien we hier nu eigenlijk?"

Toch denkt Lammers dat het beeld gedurende de race al begon te veranderen. Naarmate de wedstrijd vorderde, kregen de coureurs volgens hem steeds beter grip op de nieuwe systemen. "Tijdens de race zag je dat de rijders beter begonnen te begrijpen hoe ze met die systemen moesten omgaan. Waar ze energie moesten inzetten en waar niet. Het was voor iedereen eigenlijk een eerste kennismaking in de praktijk."

Geen Formule 1?

De nieuwe reglementen hebben ook geleid tot kritiek van fans, waarbij sommigen zelfs stellen dat de sport zijn karakter heeft verloren. Lammers begrijpt die reactie, maar vindt dat het grotere plaatje niet uit het oog verloren moet worden. "Je kunt wel zeggen dat dit geen Formule 1 meer is, maar we moeten ons ook afvragen waarom we naar deze sport kijken", zegt hij. "In deze tijd van duurzaamheid en alle maatschappelijke ontwikkelingen kun je niet meer wegkomen met alleen maar keihard rondjes rijden en op dezelfde plek eindigen als waar je begon."

Lammers wijst erop dat technologische ontwikkeling juist onderdeel is van de essentie van de Formule 1. De sport wil in de toekomst bovendien volledig klimaatneutraal worden, en dat vraagt volgens hem om ingrijpende veranderingen. "Misschien zijn deze regels voor dit moment een stap te ver", erkent hij. "Het kan best zijn dat men straks een tandje terug moet doen zodat het voor de coureurs ook sportief leuk blijft. Maar we moeten niet vergeten hoe indrukwekkend de technologische vooruitgang is."

Hij wijst daarbij op de enorme efficiëntiesprong die de Formule 1 in de afgelopen decennia heeft gemaakt. "In de jaren zeventig vertrokken we met bijna tweehonderd liter brandstof. Nu starten ze met een fractie daarvan en halen ze er veel meer vermogen uit. Wat ze tegenwoordig uit één druppel brandstof halen, is eigenlijk ongelooflijk."

Daarom pleit Lammers ervoor om het nieuwe tijdperk nog even de kans te geven. "Er gaan nog heel veel ontwikkelingen komen. Audi gaat na een sterk begin, waar ik overigens niet van stond te kijken, nog meer stappen maken en Aston Martin zal zijn problemen ook nog wel oplossen."

Zijn conclusie na de eerste race van het jaar is dan ook duidelijk: "We moeten niet te snel oordelen. De veranderingen in de Formule 1 zijn er niet voor niets, en uiteindelijk zullen we pas later zien wat ze echt hebben opgeleverd."