McLaren bewaart rust na pole Norris voor F1 GP op Zandvoort

McLaren is de tweede seizoenshelft uit de startblokken geschoten. In de Formule 1-kwalificatie op Zandvoort stelde Lando Norris de pole veilig met een snelle tijd - hij was maar liefst drie tienden sneller dan nummer twee Max Verstappen - veilig en teamgenoot Oscar Piastri snelde naar P3. Voor teambaas Andrea Stella is er dan ook genoeg te vieren, maar hij blijft ook met beide voeten op de grond.

"Dit is niet alleen een knappe prestatie omdat we de pole hebben, maar ook omdat we de hele kwalificatie goede rondes aan elkaar wisten te knopen. Het is voor mij niet echt een verrassing, want ik weet hoe snel Lando is", begint de blije Italiaan. "Dit is voor ons een belangrijk resultaat, want alles is weer een soort van gereset. We hebben veertien races gehad in het eerste gedeelte van het seizoen en dat was voor iedereen vermoeiend - ook voor de coureurs. Het is geweldig om te zien hoe Lando alles aan elkaar wist te knopen. Oscar zat er ook niet ver vandaan, hij is staat op de tweede startrij en dat is een hele goede startpositie. Overall is dit goede positie om morgen [zondag] voor de overwinning te gaan."

McLaren heeft naar Zandvoort voor het eerst sinds de GP van Miami een groot upgradepakket meegenomen. Stella verwachtte daar na vrijdag niet echt wonderen van, maar het gat van Norris naar Verstappen is groot. Groter dan hij kon dromen. "We hadden bijvoorbeeld het gat naar Verstappen niet zo groot verwacht", aldus een blije ingenieur. Toch wil hij geen torenhoge verwachtingen voor de rest van het seizoen creëren. "Deze updates passen goed bij de lay-out van dit circuit. We hebben het in Barcelona en ook in Hongarije gezien, deze auto doet het goed op wanneer er lange, snelle bochten zijn. Ik denk daarom dat we dit resultaat met een korreltje zout moeten nemen. Ik denk dat dit het resultaat komt door de lay-out van de baan, maar zeker ook door de updates. Het team heeft geweldig werk geleverd om ze hier te krijgen."

McLaren staat op veel lijstjes als het te kloppen team voor de GP op Zandvoort. Stella ziet echter dat de overwinning niet zomaar voor zijn team is. "We zijn realistisch over de komende races, want het wordt niet zo makkelijk als nu in de kwalificatie. Ook morgen [zondag] wordt het niet eenvoudig, zelfs hier in Zandvoort", besluit de topman.

