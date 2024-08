De Grand Prix van Nederland keerde in 2021 na 36 jaar afwezigheid terug op de Formule 1-kalender. De eerste drie edities waren een groot succes, toch is het nog onzeker of het evenement na 2025 - het laatste jaar van het huidige contract - ook nog wordt gehouden. De Formule 1 wil wel, het ligt vooral aan wat de organisatie in Zandvoort wil en kan. Dat vertelt Stefano Domenicali, de topman van het Formula One Management (FOM).

“Het kan zijn dat deze race jaarlijks blijft bestaan, afhankelijk van hoe de lokale organisatie dat inschat. Of denken ze hier misschien dat het interessanter is om te rouleren met een ander circuit? Daar kijken we ook naar”, vertelt Domenicali in gesprek met De Telegraaf. “Het doel is om voor het einde van het jaar een akkoord te hebben bereikt. Ik ben ervan overtuigd dat deze plaats een toekomst heeft. Dat verdienen ze hier.”

Opvallend is dat Domenicali het volledig verdwijnen van Zandvoort van de F1-kalender niet als optie noemt. Het is: of jaarlijks een race op het duinencircuit, of rouleren met een andere locatie. “Ja, daarom zeg ik twee opties. En niet drie. De bal ligt meer bij Zandvoort dan bij ons. Er is zeker nog geen deal, maar ik denk dat we samen kunnen blijven groeien”, aldus Domenicali, die vrijdag nog om de tafel zat met de organisatie van de Dutch Grand Prix. “Daar ging het in ons gesprek bijvoorbeeld ook over.”

Domenicali blijft lyrisch over de Dutch GP. “Ze zijn niet voor niets uitgeroepen tot Promotor van het Jaar, natuurlijk”, vervolgt hij. De voormalig Ferrari F1-teambaas is vooral te spreken over de goede balans tussen sport en entertainment die men in Zandvoort heeft gevonden. “Ze hebben als één van de eersten begrepen hoe je zo’n evenement op poten moet zetten. Met meer entertainment, maar waar de sport centraal blijft staan. Daarmee zijn ze een voorbeeld geweest voor heel veel andere Grand Prix-organisaties. En dat vergeten wij niet.”