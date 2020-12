Interview Jack Plooij: Anekdotes uit F1-paddock in coronajaar 2020

Plooij reisde in maart net als vele collega's af naar Australië voor de eerste Grand Prix van het jaar. Het leek toen nog een gewoon seizoen te worden, maar inmiddels weten we beter. "Toen bleek dat we de eerste races vanuit Hilversum moesten doen", steekt Plooij in gesprek met Motorsport.com Nederland van wal. Ziggo wilde eerst een levensechte pop van Plooij met daarin een GoPro naar de races sturen voor interviews, maar dat feest ging niet door. "Toen werd het dus plan C met Zoom, Skype et cetera. Nou dat werd dus een drama... Ik was in ieder geval blij dat ik vanaf Silverstone weer op locatie mocht zijn."

Binnenkomen met de Hulk: "Alsof we uit een ei komen..."

Dat kon echter alleen met talloze voorzorgsmaatregelen, onder meer naar schatting zo'n vijftig coronatests (waarover Plooij in de bovenstaande video nog een vermakelijke anekdote uit Rusland deelt). De rentree van Plooij op het circuit viel samen met de eerste invalbeurt van Nico Hülkenberg. "Wat hebben we gelachen joh. We kwamen toevallig tegelijk aan omdat hij getest moest worden en wij stickers halen. Dus wij zeiden meteen 'die gaat rijden'. Nico reageerde 'nee ja, ik mag het eigenlijk nog niet helemaal zeggen. Maar lachen man'. Dus we komen op de paddock. Nico moest verdwijnen, want het was nog niet bekendgemaakt. Dus ik loop naar Otmar Szafnauer en zeg 'die Hülkenberg...' En hij 'nee nee nee, niks van waar, want Perez is nog onderweg'. Ik dacht 'nou ja, wat lul je nou man. Ik heb die Hülkenberg toch net gesproken'. Maar zo werkt het dus: jokken is onderdeel van F1 geworden. Alsof we uit een ei komen..."

Plooij heeft persoonlijk wel genoten van de gesprekjes met supersub de Hulk in 2020, al kan dat volgens hem ook wel doordat er bij de invaller minder druk op staat. "Een leuke gast. Hij pakt zijn kansen, maar ziet ook wel in dat die kansen heel beperkt zijn. Dus hij geniet gewoon van ieder moment. Hij is meer een relaxte rijder. Max [Verstappen] is alleen maar bezig om wereldkampioen te worden. Alles wat Max denkt, zegt en doet, is gericht op winnen, winnen en natuurlijk wereldkampioen worden. Bij Nico is het meer een geintje", vervolgt de pitreporter. "Hij is daardoor iets relaxter. Bij Max zit het wat meer spanning op, het moet, het zal, winnen."

Reuring met Renault in 'fantastisch' F1-seizoen

Het is één van de vele anekdotes uit het boek, dat daarnaast ook als een soort naslagwerk dient met alle races erin. Waar de bovenstaande anekdote over Racing Point gaat, komt ook 'usual suspect' Renault weer aan bod in het boek. Meer specifiek het veelbesproken 'French fuck-incident'. "Dat kwam ook een beetje door de hele situatie met corona. Normaal bepaal ik wat er gebeurt, maar door die afstand met coureurs stond er een losse microfoon de hele tijd open en in verbinding met Hilversum." Zo kon het gebeuren dat Plooij voor een interview met Lando Norris als geintje aan Esteban Ocon refereerde als 'French fuck'. Een redacteur uit Hilversum gooide dat fragment - dat niet voor publicatie bedoeld was - vervolgens online. Met alle gevolgen van dien, al stuurde Ocon nog wel een tweet de wereld in om de pijn te verzachten. "Maar de FOM heeft wel een brief gekregen van Renault. En de press officer van Renault ging daarna veel te ver. Hij zei tegen mij 'dit is niet goed Jack, dit is racisme'. Toen ontplofte ik, want ik laat me natuurlijk niet zomaar uitmaken voor racist. Daar moeten we nog eens over praten."

Ondanks dit momentje van controverse en alle coronabeperkingen kijkt Plooij in zijn boek vooral terug op een geslaagd F1-seizoen. "Ik vind het fantastisch man. Je krijgt eerst een domper omdat we niet zouden racen. Dan roept er iemand dat we zeventien races gaan doen en denkt iedereen in de paddock 'yeah right, wij gaan zeventien races doen... Jullie zijn gek, dat gaat niet gebeuren.' Maar verdikkeme, ze hebben het gewoon voor elkaar gekregen. Geweldig. En we zijn op plaatsen geweest joh, Mugello bijvoorbeeld - we komen er nooit meer - maar het was supergaaf. Ik denk dat we een fantastisch jaar hebben gehad. Mooie races, verrassende winnaars en Max die aan het einde nog wint. Ik vind het geweldig." Waar dat alles is gebundeld in het boek 'In de pits gebeurt altijd iets' valt gekscherend te zeggen dat het boek van volgend jaar tweemaal zo dik moet worden dankzij Nikita Mazepin. "Haha ja, dat wordt een feest hoor met die gast, die is zo gek als een deur. Echt geweldig. Dat boek wordt inderdaad twee keer zo dik."

Meer lezen? Bestel hier het boek ‘Jack Plooij – In de pits gebeurt altijd iets’.

Bekijk hierboven het volledige video-interview met Jack Plooij voor nog meer anekdotes uit het Formule 1-seizoen 2020 (o.a. Grosjean), zijn eigen belevenissen in de paddock en natuurlijk het nieuwe boek over het voorbije jaar. 'In de pits gebeurt altijd iets' is vanaf nu hier verkrijgbaar.