Red Bull geeft toe: "Hülkenberg was geen echte optie voor 2021"

Vrijdag onthulde Red Bull Racing dat Alexander Albon aan de kant wordt gezet en in 2021 wordt vervangen door Sergio Perez. De Mexicaan is de eerste Red Bull-coureur van buiten het eigen opleidingsprogramma sinds 2013, toen Mark Webber afscheid nam van de renstal. Dat de energiedrankengigant heeft moeten besluiten tot deze stap is volgens teambaas Christian Horner aan enkele factoren te wijten. Hij wijst enerzijds naar het gebrek aan aanwas in het eigen Red Bull Junior Programme, maar ook naar de prestaties van Perez in het afgelopen F1-seizoen.

“In het juniorprogramma zat geen kandidaat die geschikt was. Voor het eerst sinds 2007 hebben we besloten buiten het programma te winkelen”, zei Horner. “Het was onmogelijk om Sergio’s prestaties dit jaar te negeren. Hij heeft geweldig gereden en was vooral in de tweede helft van het jaar indrukwekkend. Hij heeft het zitje verdiend. We willen het sterkst mogelijke team inzetten in de strijd tegen Mercedes en dat moet je met beide auto’s doen. Ik denk dat Sergio de noodzakelijke ervaring heeft en hij brengt veel kennis naar het team. Ik denk dat hij volgend jaar een goede teamgenoot is voor Max.”

'Hülkenberg verdient ook F1-zitje'

Meerdere coureurs werden in de afgelopen maanden aan het tweede zitje bij Red Bull gekoppeld. De naam van Vettel deed kortstondig de ronde, terwijl Hülkenberg een serieuzere optie leek. Maar schijn bedriegt, zo maakte Horner na de aankondiging van Perez duidelijk. “Nee, er was geen andere kandidaat. We hebben kort gesproken met Nico Hülkenberg, maar ik zou zeggen dat het pas in de afgelopen maand in een stroomversnelling kwam”, zei de Red Bull-baas, die zich gelukkig prijst dat een topcoureur als Perez beschikbaar was op het moment dat het team zocht naar de best mogelijke kandidaat. “Het is opmerkelijk en de omstandigheden zijn enigszins apart. Nico is nog een capabele coureur die eigenlijk een zitje in de F1 hoort te hebben. Maar we hadden het geluk dat hij [Perez] geen zitje had en dat gaf ons de tijd om het seizoen met Alex af te maken voordat we een besluit namen, omdat hij geen andere opties had voor een racezitje.”

