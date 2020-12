Mercedes: Contract Hamilton uiterlijk vlak voor wintertest rond

Vrijdag maakte Mercedes bekend dat Toto Wolff nog drie jaar aanblijft als teambaas en dat INEOS een derde van het team in handen krijgt. Daarmee resteert er nog een belangrijke vraag voor de formatie die de afgelopen zeven seizoenen beide wereldtitels in de wacht sleepte: blijft Lewis Hamilton in 2021 onderdeel van het team? Beide partijen hebben meermaals gezegd de intentie te hebben om met elkaar verder te gaan, maar mede door het coronavirus is er nog geen nieuw contract getekend. Toch maakt teambaas Wolff zich geen zorgen, want er is geen haast om een overeenkomst te tekenen met de zevenvoudig wereldkampioen.

“In mijn ogen zijn we in de afgelopen zeven jaar zo succesvol geweest dat er geen reden is om niet met elkaar door te gaan. Hij presteert op de toppen van zijn kunnen en blijft dat voorlopig nog doen. Daarom is met elkaar doorgaan ook logisch”, analyseert Wolff. Wederom stelt de Oostenrijker dat de coronabesmetting van Hamilton de onderhandelingen uitgesteld heeft, nadat eerst al werd besloten de focus te houden op de titelstrijd. “Dat heeft ons wat vertraging opgeleverd, maar we maken ons geen zorgen dat het uiteindelijk afgerond wordt. We plakken er geen datum op, want wij willen niet door de media onder druk worden gezet zolang er niets getekend is. Vroeg of laat moet het gebeuren, in ieder geval voor we gaan testen.”

Ook Daimler CEO Ola Källenius maakt zich geen zorgen, ondanks de waarschijnlijk forse salariseisen die Hamilton op tafel legt bij de onderhandelingen. Desondanks is de Brit volgens het hoofd van de Duitse autobouwer de juiste keuze. “Ik denk dat Lewis Hamilton de grootste of een van de grootste coureurs aller tijden is. Ik ken hem sinds hij een tiener is. Zijn toewijding en professionaliteit rond hoe hij zijn leven toewijdt aan het zijn van de beste is opmerkelijk en lovenswaardig. En bovendien is het een heel aardige gast”, zei Källenius. “Wij willen dus graag door met deze samenwerking en het is aan Toto om dat in zijn rol voor elkaar te krijgen.”