INEOS koopt aandelen in Mercedes F1, Wolff blijft als teambaas

INEOS, een van de grootste energiebedrijven ter wereld, begon dit jaar al met sponsoring van het Mercedes Formule 1-team, dat in het seizoen 2020 de zevende wereldtitel op rij verzamelde. Het bedrijf van miljardair Sir Jim Ratcliffe koopt zich nog ook in bij het team uit Brackley. INEOS krijgt een derde van de aandelen in handen. Die aandelen komen van moederbedrijf Daimler, dat haar participatie van 60 procent terugbrengt tot een derde, en van de betreurde Niki Lauda, die tien procent bezat. Toto Wolff, die al 30 procent in handen had, krijgt er nog aandelen bij om tot drie gelijke aandeelhouders te komen.

Mercedes bevestigde tegelijk dat Wolff nog drie jaar langer aanblijft als teambaas en CEO. Die termijn is enigszins verrassend, want Wolff dacht er al lange tijd openlijk over na om de dagdagelijkse leiding als teambaas aan een opvolger door te geven en zelf een minder intensieve, overkoepelende rol te gaan bekleden. Wolff doet er echter nog drie jaar bij als teambaas van de equipe van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas tot hij een opvolger heeft gevonden. Mercedes vermeldt dat Wolff tijdens die drie jaar wel de kans krijgt om de transitie te maken naar die nieuwe rol.

“We zijn verheugd om INEOS te verwelkomen in onze Formule 1 joint venture als aandeelhouder", stelde Daimler CEO Ola Kallenius. "Het is tekenend over de sterkte van onze organisatie in Brackley dat we zo'n prestigieuze investeerders als INEOS hebben aangetrokken. We blijven erg toegewijd aan de Formule 1. Met het aankomende budgetplafond en de nieuwe aandeelhoudersstructuur zijn we nog beter geplaatst om succesvol te blijven."

Toto Wolff voegde daaraan toe: "Ik ben tevreden om dit nieuwe hoofdstuk aan te snijden voor het Mercedes-AMG Petronas F1-team. Dit team is als familie voor mij. We zijn samen door vele pieken en dalen gegaan en ik kan me geen betere groep mensen indenken om mee te werken in deze sport. Deze nieuwe investering van INEOS bevestigt dat er een robuuste business case is voor Formule 1-teams en dat is een belangrijk signaal voor de sport na een moeilijk jaar."

