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Hadjar hekelt startproblemen Red Bull: "Ik ben geen machine"

Isack Hadjar vindt dat Red Bull dringend werk moet maken van de problematische starts. Volgens de Fransman is de huidige startprocedure veel te ingewikkeld voor coureurs.

Oleg Karpov
Oleg Karpov
Gepubliceerd:
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Foto: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Isack Hadjar heeft na de Grand Prix van Barcelona stevige kritiek geuit op de startprocedure van Red Bull. De Fransman stelt dat het team dringend een oplossing moet vinden voor de aanhoudende problemen bij de starts, omdat de huidige werkwijze volgens hem veel te nauw luistert om consequent goed uit te voeren.

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Red Bull kampt al sinds het begin van het seizoen met wisselvallige starts. Hoewel er af en toe een goede tussen zit, hebben zowel Max Verstappen als Hadjar regelmatig posities verloren zodra de rode lichten uitgaan. Waar concurrenten met vergelijkbare problemen inmiddels vooruitgang hebben geboekt, blijft Red Bull worstelen.

Vooral Mercedes lijkt zijn zaakjes inmiddels op orde te hebben. In de openingsfase van het seizoen verloor Andrea Kimi Antonelli regelmatig plaatsen bij de start, maar de Duitse formatie heeft dat probleem de afgelopen weken grotendeels opgelost. De Italiaan kende tijdens de laatste drie raceweekenden telkens een solide openingsfase.

Bij Red Bull is het beeld anders. De problematiek kwam in Barcelona opnieuw pijnlijk aan het licht. Hadjar kwalificeerde zich als zesde en stond vlak achter zijn Nederlandse teamgenoot op de grid, maar viel na een slechte start terug naar de veertiende plaats. Alleen al op weg naar de eerste bocht verloor hij acht posities. Hoewel de Fransman zich uiteindelijk nog wist terug te vechten naar de zesde plaats, sprak hij na afloop van een "nachtmerrie" en drong hij erop aan dat Red Bull zo snel mogelijk ingrijpt.

"We moeten echt aan onze starts werken, want zo kunnen we niet doorgaan", vertelde Hadjar aan F1 TV. "Elk raceweekend is hetzelfde verhaal. Vandaag was een nachtmerrie, maar eigenlijk had ik er het hele weekend al moeite mee. Dit is echt het belangrijkste punt waar we aan moeten werken. Iedereen heeft vooruitgang geboekt, maar ik ben juist achteruit gegaan. De procedure is te moeilijk. Het werkvenster is veel te klein."

Volgens Hadjar vraagt de huidige aanpak om een precisie die simpelweg niet realistisch is. "Ik weet het niet", antwoordde hij bij de geschreven media op de vraag wat er precies misging bij de start. "Het hele weekend verliep het al zo voor mij."

"Van de zes proefstarts die we dit weekend hebben gedaan, was dit veruit de slechtste. En uitgerekend die moest gebeuren op de grid. Ik liet de motor twee keer afslaan, terwijl me dat het hele seizoen nog niet was overkomen. We moeten dit oplossen, want de procedure is veel te ingewikkeld." De Red Bull-coureur verwoordde zijn frustratie vervolgens in duidelijke bewoordingen. "Ik ben geen computer, ik ben geen machine. Ik kan niet tot op 0,0001 procent nauwkeurig zijn. Zo werkt het gewoon niet."

Mekies bevestigt analyse van Hadjar

Red Bull-teambaas Laurent Mekies erkende na afloop indirect de analyse van zijn coureur. Volgens de Fransman hangen de problemen samen met het vinden van het optimale werkvenster van de nieuwe krachtbron, die dit seizoen voor het eerst door Red Bull zelf wordt ontwikkeld.

"De start was niet goed", zei Mekies over de race van Hadjar. "We hebben dit seizoen vaker zwakke starts gehad. Dat hoort bij het eerste jaar als motorfabrikant. We leren nog steeds en er zijn veel zaken die we moeten verbeteren in de samenwerking tussen het chassis en de krachtbron."

Volgens Mekies beschikt Red Bull weliswaar over een sterke motor, maar is het bruikbare werkvenster momenteel nog erg klein. "We hebben vaker gezegd dat we een goede krachtbron hebben. Maar het is ook een krachtbron met een zeer smal werkvenster. Daardoor zijn er verschillende gebieden waarop je het jezelf wat moeilijker maakt."

De teambaas wilde niet aangeven wanneer een oplossing verwacht kan worden, maar benadrukte dat het probleem onderdeel is van het leerproces in het eerste jaar van het nieuwe motorproject. "Dat hoort bij een eerste seizoen", besloot Mekies. "Het maakt deel uit van het leerproces."

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