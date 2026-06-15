De hete en vochtige Grand Prix van Barcelona bood misschien niet de meeste wiel-aan-wielgevechten, maar maakte dat meer dan goed met de verhalen die zich ontvouwden. Wat aanvankelijk een gezapige race leek te worden, groeide uit tot een memorabele middag dankzij de wederopstanding van een van de grootste coureurs aller tijden én een nieuwe wending in de intrigerende titelstrijd van 2026.

De dag behoort zonder twijfel toe aan Lewis Hamilton. De Brit boekte zijn 106de Grand Prix-overwinning, zijn eerste zege in twee jaar tijd én vooral zijn eerste Grand Prix-zege voor Ferrari.

Het is nauwelijks te overschatten hoe diep Hamilton wegzakte aan het einde van zijn moeizame eerste seizoen bij Ferrari in 2025. De inmiddels 41-jarige Brit gaf destijds zelf toe dat hij zich afvroeg of hij het nog in zich had.

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Na een verfrissende winterstop kreeg Hamilton echter een auto en een technische groep waarmee hij duidelijk beter overweg kan. Het resultaat is een herboren coureur, die op hoog niveau presteert naast een snelle Charles Leclerc. Ferrari bracht in Barcelona opnieuw een pakket upgrades mee en hoewel de SF-26 nog niet de snelste auto over één ronde lijkt te zijn, compenseert het team dat op een zwaar en warm circuit als Barcelona mogelijk met een superieur bandenbeheer.

Maar uiteindelijk draait het om meer dan alleen prestaties. Voor het verhaal van Hamiltons carrière betekent deze overwinning dat zijn avontuur bij Ferrari niet eindigt in de teleurstellende neergang waar velen voor vreesden. En voor het kampioenschap betekent het dat Ferrari zich nadrukkelijk mengt in de strijd met Mercedes.

Verliezer: Kimi Antonelli

Twee weken nadat George Russell in Montreal een pijnlijke uitvalbeurt moest incasseren, weet Kimi Antonelli nu ook hoe het voelt om buiten eigen schuld om een flinke klap in de titelstrijd te krijgen.

Net op het moment dat het erop leek dat hij opnieuw terrein zou winnen op Russell, moest Antonelli zijn Mercedes met motorproblemen langs de kant zetten. Het leverde een verschil van 21 punten op ten opzichte van zijn teamgenoot.

Je zou kunnen stellen dat er sprake is van een vorm van rechtvaardigheid, aangezien beide Mercedes-coureurs nu één uitvalbeurt door een motorprobleem achter hun naam hebben staan. Zo zal Mercedes er echter niet naar kijken. Voor het team verdwenen opnieuw een grote hoeveelheid punten in rook op door betrouwbaarheidsproblemen. En dat terwijl Ferrari juist in opmars lijkt.

Twee weken nadat George Russell in Montreal een pijnlijke uitvalbeurt moest incasseren, weet Kimi Antonelli nu ook hoe het voelt om buiten eigen schuld om een flinke klap in de titelstrijd te krijgen. Foto door: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Winnaar: George Russell

Deze zondag had er voor Russell een stuk slechter uit kunnen zien. Vanaf het moment dat hij de harde banden monteerde, worstelde de Brit met balans en snelheid. In de tweede helft van de race werd hij overvleugeld door Hamilton, die met een agressieve driestopper naar voren kwam en waarschijnlijk ook zonder de gunstig getimede Virtual Safety Car sneller zou zijn geweest.

Door zijn problemen werd Russell bovendien kwetsbaar voor teamgenoot en titelrivaal Antonelli. Nadat de Italiaan had laten zien duidelijk meer snelheid te hebben, zal Mercedes-teambaas Toto Wolff ongetwijfeld even hebben teruggedacht aan Barcelona 2016. De huidige coureurs hielden het echter netjes, waarna Antonelli kort na zijn inhaalactie uitviel.

Russell kreeg daarmee een enorme meevaller in de schoot geworpen. Hij verlaat Barcelona als de mathematische winnaar van het weekend, al zal hij graag willen begrijpen waarom zijn race zo anders verliep dan zijn veelbelovende vrijdag en zaterdag.

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Wanneer Fernando Alonso iets zegt, is enige voorzichtigheid altijd geboden. De Spanjaard speelt graag met de media. Zijn suggestie dat de Grand Prix van Barcelona van 2026 zijn laatste race op het Catalaanse circuit was, kwam echter niet als een grote verrassing. De Formule 1 keert hier immers niet vóór 2028 terug en tegen die tijd is Alonso 46 jaar oud.

Dat sluit een nieuwe wending in zijn carrière niet volledig uit. Alonso werd recent nog in verband gebracht met Alpine, wat een vierde periode bij het team zou betekenen. Maar hoe dan ook is duidelijk dat zijn keuze voor Aston Martin vooralsnog niet heeft gebracht waarop hij hoopte. De tweevoudig wereldkampioen oogt steeds gefrustreerder over zijn situatie.

De Spaanse fans, die massaal in het groen van Aston Martin naar het circuit waren gekomen, kregen weinig reden tot juichen. Na een kwalificatie op de laatste plaats viel Alonso, net als teamgenoot Lance Stroll, voortijdig uit met een batterijprobleem.

Ondanks alle waardering van het thuispubliek verdiende een van de grootste coureurs van zijn generatie een mooier afscheid van Barcelona.

De Spaanse fans, die massaal in het groen van Aston Martin naar het circuit waren gekomen, kregen weinig reden tot juichen. Foto door: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Winnaar: Alpine

Voor de race zouden de mensen bij Alpine direct hebben getekend voor een dubbele puntenfinish. Het team uit Enstone leek het hele weekend te worstelen. Niemand begreep precies waarom de snelheid op het Circuit de Barcelona-Catalunya zo tegenviel. De A526 was grillig en lastig af te stellen, waardoor Pierre Gasly na vrijdag zelfs nog een ander chassis probeerde. Zonder veel effect, want zowel Gasly als Franco Colapinto kwalificeerde zich pas op de zevende startrij.

In de race bleek het tempo beter dan verwacht. Beide coureurs werkten zich naar voren, geholpen door uitvallers voor hen en een gunstig getimede VSC-pitstop voor Gasly. "Als iemand mij vrijdag had verteld dat we als zevende zouden finishen, dan had ik daar direct voor getekend", zei Gasly. "Ik ben erg tevreden met onze race. We hebben vrijwel alles goed gedaan en onszelf in positie gebracht om punten te scoren."

Het enige minpunt was de tijdstraf van tien seconden voor Colapinto wegens het onvoldoende respecteren van een gele vlag, waardoor hij van de achtste naar de tiende plaats terugviel. Toch was Alpine daarmee een van de grote winnaars in het drukbevolkte middenveld.

Nico Hülkenberg kreeg te maken met een van de meest bizarre en ongelukkige uitvalbeurten van de afgelopen jaren. Foto door: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Trouwe lezers van deze rubriek herinneren zich wellicht nog het denkbeeldige tekenfilm-aambeeld dat Fernando Alonso in 2025 overal leek te achtervolgen. In Barcelona maakte dat aambeeld een verrassende comeback, ditmaal bij Audi. Nico Hülkenberg kreeg te maken met een van de meest bizarre en ongelukkige uitvalbeurten van de afgelopen jaren.

Terwijl hij onderweg was naar een waardevolle puntenfinish, werd een steentje dat door Liam Lawson werd opgeworpen precies tegen de ERS-noodschakelaar van zijn Audi geslingerd. Die schakelaar is bedoeld om de auto in noodsituaties uit te schakelen. Dat gebeurde nu dus onbedoeld tijdens de race.

Voor Hülkenberg betekende het een uiterst pijnlijke afloop van een weekend waarin Audi juist een van de sterkere middenvelders leek te zijn.