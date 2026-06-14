Verstappen na P4 in Barcelona: "Komen op alle vlakken net tekort"

Max Verstappen moest zich zondag tevredenstellen met de vierde plaats. Hij eindigde achter racewinnaar Lewis Hamilton, George Russell en Lando Norris. Hoewel Red Bull tijdens de race strategisch weinig verkeerd deed, was het gat naar de top opnieuw zichtbaar.

Gevraagd of hij het maximale uit de auto en de banden had gehaald, antwoordde Verstappen bevestigend. "We kwamen op alle onderdelen gewoon net iets tekort", verklaarde hij. "De strategie die we gekozen hebben was goed. Ik denk zelfs dat ik qua banden de juiste keuze had ten opzichte van de anderen. Voor mij voelde de harde band niet goed aan. Maar uiteindelijk kwamen we op alle vlakken gewoon een beetje tekort."

Die analyse onderstreept het beeld dat zich gedurende het hele weekend in Barcelona aftekende. Red Bull slaagde er geen moment in om de snelheid van Ferrari, Mercedes en McLaren structureel te evenaren. Op vrijdag klaagde Verstappen al over een gebrek aan grip in snelle, medium snelle en langzame bochten, terwijl hij ook tijdens de lange runs niet tevreden was over het gedrag van de auto. Na afloop van de race benadrukte hij dat de problemen breder zijn dan één specifiek zwak punt.

"Het is niet zo dat er één ding is dat ons tegenhoudt", was zijn analyse. De RB22 mist volgens hem op meerdere gebieden net dat laatste beetje performance dat nodig is om mee te vechten voor overwinningen. Toch ziet Verstappen wel een duidelijke trend als het gaat om de circuits waarop Red Bull het meest worstelt. "Ik denk dat we in de snelle bochten zeker nog wat missen", legde hij uit. "Maar dat was in de kwalificatie niet eens het grootste probleem. Het zijn vooral circuits met een hoge energiebelasting voor de banden en veel degradatie waar we nog steeds tekortkomen."

Het Circuit de Barcelona-Catalunya staat bekend als een baan waarop de banden zwaar worden belast en waar een goed uitgebalanceerde auto essentieel is. Juist op dat vlak worstelde Red Bull dus afgelopen weekend. Verstappen ziet de situatie voorlopig ook niet snel veranderen. Op de vraag welke circuits beter bij de RB22 zouden passen in de aanloop naar de zomerstop, reageerde hij nuchter: "Ik denk dat we op dit moment gewoon de vierde snelste auto hebben. Dat gaat op de komende circuits niet ineens veranderen. Tenzij je natuurlijk extra performance meebrengt. We gaan dit niet oplossen door alleen de afstelling te veranderen."

De Nederlander benadrukte dan ook dat verdere ontwikkeling van de auto cruciaal blijft. "In het algemeen gaat het erom meer performance te vinden en betere upgrades te brengen. Daar werken we hard aan." Dat ontwikkelingsgevecht speelt volgens Verstappen momenteel een sleutelrol in het kampioenschap. Ferrari introduceerde in Barcelona een omvangrijk updatepakket en boekte direct succes met de eerste Grand Prix-overwinning van Hamilton voor de Italiaanse renstal. "Dat is het verhaal van dit seizoen", zei Verstappen. "Wie upgrades brengt, zet een stap vooruit. Het hangt er uiteindelijk vanaf wie de grootste verbetering weet te vinden."