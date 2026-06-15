Stella: "Ferrari heeft nu het beste chassis in de Formule 1"

Lewis Hamiltons eerste overwinning voor Ferrari heeft niet alleen indruk gemaakt binnen de Scuderia zelf. Ook bij concurrent McLaren is de prestatie opgevallen. Teambaas Andrea Stella concludeert na het raceweekend in Barcelona zelfs dat Ferrari momenteel over het beste chassis in de Formule 1 beschikt.

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Ferrari verscheen in Barcelona met het meest omvangrijke upgradepakket van het veld. De Italiaanse formatie introduceerde onder meer een aangepaste voorvleugel en neusconstructie, een ingrijpend vernieuwde vloer, wijzigingen aan de diffuser en aangepaste sidepods. Het doel van die updates was om meer neerwaartse druk te genereren zonder concessies te doen aan de aerodynamische efficiëntie en de balans van de auto.

De eerste signalen waren direct positief. Hamilton kwalificeerde zich zaterdag als tweede en verzekerde zich daarmee van zijn eerste plaats op de voorste rij sinds zijn overstap naar Ferrari. Een dag later wist hij de Grand Prix van Barcelona-Catalonië op zijn naam te schrijven door George Russell achter zich te houden. Hoewel de Virtual Safety Car in de slotfase Hamilton hielp doordat hij tijdens zijn laatste pitstop minder tijd verloor, stelde Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur na afloop dat zijn coureur ook zonder die neutralisatie over voldoende snelheid beschikte om de Mercedes-rijders te verslaan.

Voor Stella vormde het raceweekend op het Circuit de Barcelona-Catalunya, traditioneel één van de beste graadmeters voor de onderlinge krachtsverhoudingen, voldoende bewijs dat Ferrari momenteel de benchmark is op chassisgebied. "Ik denk dat deze race ons zeer duidelijke indicaties heeft gegeven", vertelde Stella aan onder meer Motorsport.com. "Op een bepaalde manier bevestigen die signalen wat we eigenlijk al wisten. De indicaties wijzen erop dat Ferrari op dit moment de auto met het beste chassis heeft."

Volgens de Italiaan is vooral zichtbaar hoe sterk de SF-26 presteert in de bochtige secties van het circuit. "We zien vooral in de middensector, en met name in de medium speed bochten, dat de Ferrari de snelste auto is in de bochten. Niet per se op de rechte stukken, maar wel in de bochten."

Lewis Hamilton boekte in Barcelona zijn eerste Grand Prix-zege met Ferrari. Foto door: Clive Mason / Getty Images

McLaren mist grip

Waar Ferrari een duidelijke stap vooruit heeft gezet, ziet Stella nog werk aan de winkel voor McLaren. Lando Norris eindigde in Barcelona uiteindelijk als derde nadat Andrea Kimi Antonelli was uitgevallen. De regerend kampioen bracht echter een groot deel van de race door achter de beide Mercedessen.

"We zien dat wij als McLaren competitief zijn in de snelle bochten", legde Stella uit. "Denk aan bocht 3, bocht 9 en bocht 14. Maar over het geheel genomen komen we grip tekort in medium speed en langzame bochten."

De McLaren-teambaas ziet dan ook een duidelijke ontwikkelingsrichting voor zijn team. "De signalen zijn heel duidelijk, zoals we eigenlijk al wisten. We moeten meer aerodynamische grip aan de auto toevoegen, meer belasting op de banden creëren en daarnaast verbeteren hoe we de banden gebruiken tijdens de kwalificatie."

Volgens Stella verliest McLaren momenteel te vaak tijd aan het begin van een kwalificatieronde. Tegelijkertijd wil het team de bandenslijtage tijdens de races verder terugdringen. Stella: "We moeten aerodynamische prestaties toevoegen en oplossingen vinden om de banden beter te benutten."

Mercedes nog altijd sterkste totaalpakket

Ondanks zijn lof voor Ferrari denkt Stella dat Mercedes nog altijd over het sterkste totaalpakket beschikt wanneer zowel het chassis als het motorvermogen worden meegenomen. Hij denkt bovendien dat Ferrari ook tijdens de Grand Prix van Oostenrijk sterk voor de dag zal komen, al stelt hij dat de Red Bull Ring een heel ander type circuit is dan Barcelona.

"Oostenrijk is een iets ander circuit", verklaarde Stella. "In Barcelona zijn stabiliteit, remmen en insturen enorm belangrijk. In Oostenrijk draait het meer om hard remmen aan het einde van rechte stukken en vervolgens enkele langzame bochten. Het karakter van het circuit is dus anders."

Andrea Stella verwacht dat Ferrari ook sterk zal zijn in Oostenrijk. Foto door: Michael Potts / LAT Images via Getty Images

Toch verwacht de Italiaan dat Ferrari ook daar de snelste auto in de bochten zal zijn. "Ik denk dat Ferrari de snelste auto in de bochten blijft. Maar Mercedes heeft waarschijnlijk over één ronde nog steeds de beste auto, als je zowel het chassis als de krachtbron meeneemt."

McLaren richt zich ondertussen volledig op de eigen ontwikkeling. Stella benadrukt dat zijn team zich niet te veel wil laten afleiden door de concurrentie. "Wij willen onze auto de komende races verder ontwikkelen met nieuwe updates. Tegelijkertijd weten we dat onze concurrenten dat ook zullen doen. Daarom kijken wij vooral naar onszelf. We willen er zeker van zijn dat we de auto race na race verbeteren. Dan komen de resultaten uiteindelijk vanzelf. Onze volledige focus ligt momenteel op onszelf: op wat wij moeten doen om deze auto beter te maken."