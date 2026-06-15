Ook Mercedes wil Monaco-resultaat aanvechten: Right of review na straf Russell
Nadat Pierre Gasly zijn podiumplek in de Grand Prix van Monaco heeft teruggekregen, wil ook Mercedes de mogelijkheden verkennen om het resultaat voor George Russell te verbeteren. Het team erkent dat de kans op succes klein is.
Alhoewel de Grand Prix van Barcelona inmiddels al is verreden, wordt het raceresultaat uit Monaco in de Formule 1-paddock nog altijd betwist. De dubbele tijdstraf voor Pierre Gasly wegens te hard rijden in de pitstraat is ongedaan gemaakt, maar daar zijn niet alle teams even blij mee. McLaren en Red Bull hebben de intentie tot een protest ingediend bij de FIA, waarmee ze zichzelf vooral 96 uur bedenktijd hebben gekocht om te beslissen of ze het protest daadwerkelijk door willen zetten.
Tegelijkertijd is Mercedes een right of review procedure begonnen om naar het resultaat van George Russell in Monaco te kijken. De Mercedes-coureurs kreeg eveneens een tijdstraf van vijf seconden opgelegd voor te hard rijden in de pitstraat, maar het team van Toto Wolff betoogt dat de zaak van Gasly nieuw en significant bewijs oplevert.
Dat laatste is de eerste vereiste voor een right of review-procedure, wat altijd een proces in twee stappen is. Allereerst moeten de stewards erin meegaan dat het extra bewijst daadwerkelijk nieuw en relevant is, waarna de stewards van de desbetreffende race opnieuw naar de zaak kunnen kijken.
In het geval van Alpine is de Franse formatie in beide gevallen in het gelijk gesteld, vooral omdat de officiële tijdwaarnemer Formula One Management heeft laten weten dat de metingen niet volledig accuraat waren. Het verdict van de stewards heeft bevestigd dat coureurs op een legale manier een kortere afstand konden afleggen in de pitstraat van Monaco dan dat de officials in hun berekeningen hadden aangenomen.
Levert de Gasly-uitspraak nieuw en significant bewijs?
Die twee factoren zetten Mercedes aan tot het verzoek tot een right of review omtrent Russell. Het team van Wolff betoogt dat zowel het toegeven dat de metingen incorrect waren als ook het feit dat Gasly’s straf is teruggedraaid nieuw bewijs vormen dat op het moment van de race – en dus Russells straf – nog niet beschikbaar was.
“Wat betreft de Gasly-zaak, ja, we hebben om een right of review gevraagd. Simpelweg omdat we aan de tafel willen zitten als dergelijke beslissingen worden genomen”, zei Wolff zondagavond. Mercedes bevestigt maandagochtend, bij navraag door Motorsport.com, dat het proces daadwerkelijk in gang is gezet, hetgeen ook de FIA bevestigt. Een officieel FIA-document is er op het moment van schrijven nog niet, aangezien er eerst nog enkele documenten moeten worden ingeleverd alvorens de zaak echt officieel kan worden opgestart.
Artikel 14.4.1 van de International Sporting Code schrijft voor dat een right of review-verzoek normaliter moet worden ingediend binnen 96 uur “na afloop van de betreffende competitie of 96 uur na publicatie van beslissingen door het Out-of-Competition Stewards Panel.” Het verzoek van Mercedes valt buiten de 96 uur na het einde van de race, maar nog wel binnen die tijdframe na het Gasly-verdict en publicatie van het aangepaste raceresultaat. Bovendien kan een team om 24 uur extra vragen bij het indienen van een verzoek.
Wolff erkende in Barcelona overigens meteen dat de kans op succes klein lijkt voor Mercedes. Dit komt doordat Russell één van de straffen – in zijn geval de drive through penalty – in tegenstelling tot Gasly al tijdens de race heeft ingelost. Bij de Fransman konden de tien seconden tijdstraf simpelweg van zijn racetijd worden afgehaald, maar bij Russell – die de initiële tijdstraf van vijf seconden niet correct inloste – ligt het door de drive through penalty een stuk gevoeliger.
Met een right of review hoopt Mercedes in ieder geval “een plek aan de tafel” te hebben, zoals Wolff dat omschreef, en dwingt het team de stewards eveneens tot het geven van extra uitleg.
Deel of bewaar dit artikel
Net binnen
Winnaars en verliezers van een spannende F1 Grand Prix van Barcelona
Ook Mercedes wil Monaco-resultaat aanvechten: Right of review na straf Russell
Wolff over Hamiltons revival: "Misschien helpt de nieuwe vriendin"
Vijf conclusies na een turbulente GP van Barcelona-Catalonië
Piastri vol onbegrip na Gasly-besluit: "Kon mijn ogen niet geloven"
Gasly blij met Monaco-podium, maar: "Het geeft niets terug"
McLaren en Red Bull overwegen beroep tegen Gasly-uitspraak
Russell zet vraagtekens bij Mercedes-strategie na GP Barcelona
Antonelli na uitvalbeurt: "Emotioneel voel ik me nu behoorlijk leeg"
Max Verstappen, Mercedes en Oscar Piastri: De cruciale factoren op de F1-rijdersmarkt
Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van Barcelona
Red Bull slachtoffer van FIA’s meetmethode? Wat de ADUO-cijfers echt betekenen
Waarom de F1-sprint een nieuwe impuls hard nodig heeft
F1 naar vertrouwde grond: tien feiten over de Grand Prix van Barcelona
Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker
Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.
Beste reacties