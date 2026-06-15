Ook Mercedes wil Monaco-resultaat aanvechten: Right of review na straf Russell

Alhoewel de Grand Prix van Barcelona inmiddels al is verreden, wordt het raceresultaat uit Monaco in de Formule 1-paddock nog altijd betwist. De dubbele tijdstraf voor Pierre Gasly wegens te hard rijden in de pitstraat is ongedaan gemaakt, maar daar zijn niet alle teams even blij mee. McLaren en Red Bull hebben de intentie tot een protest ingediend bij de FIA, waarmee ze zichzelf vooral 96 uur bedenktijd hebben gekocht om te beslissen of ze het protest daadwerkelijk door willen zetten.

Tegelijkertijd is Mercedes een right of review procedure begonnen om naar het resultaat van George Russell in Monaco te kijken. De Mercedes-coureurs kreeg eveneens een tijdstraf van vijf seconden opgelegd voor te hard rijden in de pitstraat, maar het team van Toto Wolff betoogt dat de zaak van Gasly nieuw en significant bewijs oplevert.

Dat laatste is de eerste vereiste voor een right of review-procedure, wat altijd een proces in twee stappen is. Allereerst moeten de stewards erin meegaan dat het extra bewijst daadwerkelijk nieuw en relevant is, waarna de stewards van de desbetreffende race opnieuw naar de zaak kunnen kijken.

In het geval van Alpine is de Franse formatie in beide gevallen in het gelijk gesteld, vooral omdat de officiële tijdwaarnemer Formula One Management heeft laten weten dat de metingen niet volledig accuraat waren. Het verdict van de stewards heeft bevestigd dat coureurs op een legale manier een kortere afstand konden afleggen in de pitstraat van Monaco dan dat de officials in hun berekeningen hadden aangenomen.

Levert de Gasly-uitspraak nieuw en significant bewijs?

Die twee factoren zetten Mercedes aan tot het verzoek tot een right of review omtrent Russell. Het team van Wolff betoogt dat zowel het toegeven dat de metingen incorrect waren als ook het feit dat Gasly’s straf is teruggedraaid nieuw bewijs vormen dat op het moment van de race – en dus Russells straf – nog niet beschikbaar was.

“Wat betreft de Gasly-zaak, ja, we hebben om een right of review gevraagd. Simpelweg omdat we aan de tafel willen zitten als dergelijke beslissingen worden genomen”, zei Wolff zondagavond. Mercedes bevestigt maandagochtend, bij navraag door Motorsport.com, dat het proces daadwerkelijk in gang is gezet, hetgeen ook de FIA bevestigt. Een officieel FIA-document is er op het moment van schrijven nog niet, aangezien er eerst nog enkele documenten moeten worden ingeleverd alvorens de zaak echt officieel kan worden opgestart.

Artikel 14.4.1 van de International Sporting Code schrijft voor dat een right of review-verzoek normaliter moet worden ingediend binnen 96 uur “na afloop van de betreffende competitie of 96 uur na publicatie van beslissingen door het Out-of-Competition Stewards Panel.” Het verzoek van Mercedes valt buiten de 96 uur na het einde van de race, maar nog wel binnen die tijdframe na het Gasly-verdict en publicatie van het aangepaste raceresultaat. Bovendien kan een team om 24 uur extra vragen bij het indienen van een verzoek.

Wolff erkende in Barcelona overigens meteen dat de kans op succes klein lijkt voor Mercedes. Dit komt doordat Russell één van de straffen – in zijn geval de drive through penalty – in tegenstelling tot Gasly al tijdens de race heeft ingelost. Bij de Fransman konden de tien seconden tijdstraf simpelweg van zijn racetijd worden afgehaald, maar bij Russell – die de initiële tijdstraf van vijf seconden niet correct inloste – ligt het door de drive through penalty een stuk gevoeliger.

Met een right of review hoopt Mercedes in ieder geval “een plek aan de tafel” te hebben, zoals Wolff dat omschreef, en dwingt het team de stewards eveneens tot het geven van extra uitleg.