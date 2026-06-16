Hoe Hamilton en Ferrari Mercedes in Barcelona in de val lokten

De tranen die Lewis Hamilton op het podium nauwelijks kon bedwingen, zeggen meer dan duizend woorden over het belang van zijn eerste overwinning voor Ferrari. Een zege waar lang naartoe is gewerkt, die bijna werd afgedwongen en die niet alleen twijfels wegneemt, maar ook de antwoorden geeft waar de zevenvoudig wereldkampioen na een moeizaam 2025 naar op zoek was.

Ruim vijfhonderd dagen nadat hij voor het eerst als Ferrari-coureur de poorten van Maranello binnenstapte, is de droom om te winnen in het rood werkelijkheid geworden. De Grand Prix van Barcelona zal daardoor de geschiedenisboeken ingaan. Hoewel de Virtual Safety Car op het perfecte moment verscheen, komt deze overwinning vooral op het conto van Hamilton en Ferrari.

Na afloop stak Toto Wolff zijn teleurstelling niet onder stoelen of banken. Vanuit zijn perspectief lag de overwinning lange tijd binnen handbereik voor Mercedes. De werkelijkheid moet echter vanuit twee invalshoeken worden bekeken: enerzijds de gemiste kansen van Mercedes, anderzijds de perfect uitgevoerde val die de ingenieurs van Ferrari hadden opgezet.

Lewis Hamilton viert zijn eerste Formule 1-zege in dienst van Ferrari. Foto door: Mario Renzi / Formula 1 via Getty Images

De eerste cruciale keuze was de start op de zachte band. Dat besluit opende meerdere scenario's. Enerzijds bood de zachtere compound net dat beetje extra grip bij de start, mogelijk voldoende om de leiding te pakken. Anderzijds maakte het direct een agressieve driestopper tot een realistische optie.

Uit simulaties voorafgaand aan de race bleek dat een twee- en driestopper onder ideale omstandigheden vrijwel even snel waren. De enige echt bepalende factor was verkeer. In een compact veld kon een coureur door inhaalacties zeven tot acht seconden verliezen. Precies daar maakte Mercedes de eerste fout, want in de openingsfase slaagde het team er niet in om voldoende afstand te nemen en daarmee de deur open te laten voor het scenario dat later voor problemen zou zorgen.

Uit de rondetijden blijkt dat George Russell zijn voorsprong in de eerste stint iets boven de drie seconden wist uit te bouwen. Dat was voldoende om een undercut te neutraliseren, maar niet genoeg om strategische vrijheid te creëren. Op de zachte banden moest Hamilton logischerwijs als eerste naar binnen, waarmee de pitstopcyclus werd geopend. Mogelijk gebeurde dat zelfs enkele ronden eerder dan ideaal was.

Om geen positie op de baan te verliezen, besloot Mercedes direct te reageren. Daarmee begon het team echter af te wijken van het oorspronkelijke plan met twee stops. "Ik had het gevoel dat we heel vroeg stopten. Lewis koos duidelijk voor een driestopper. Ik denk dat wij bij onze eigen strategie hadden moeten blijven en dat wil ik met het team bespreken", verklaarde Russell na afloop. De Brit was zelf op de mediumband gestart.

De tactiek van Hamilton en Ferrari zette Mercedes schaakmat. Foto door: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

De tactische keuzes in de eerste stint

"Ik was aan het begin veel aan het managen en wist toch een gat naar Lewis op te bouwen. Toen dacht ik eigenlijk dat we naar een driestopper waren overgeschakeld, maar vervolgens hoorde ik dat we op twee stops bleven. Dat maakte het lastig."

De data ondersteunen Russells lezing van de gebeurtenissen. Tegen het einde van de eerste stint had hij nog marge om harder te pushen, vooral in de snelle bochten waar hij voorzichtig was geweest met het gaspedaal om de banden te sparen. Als hij had geweten dat hij vroeg moest stoppen om Hamilton af te dekken, had hij een andere aanpak kunnen kiezen om zijn voorsprong met enkele seconden uit te breiden.

Dat lijkt weinig, maar die seconden hadden uiteindelijk het verschil kunnen maken tussen vóór of achter Hamilton terechtkomen toen de Virtual Safety Car werd ingezet. Juist daar begon de Ferrari-val echt vorm te krijgen. Alle achtervolgers werden gedwongen hun stops naar voren te halen, waardoor zij buiten het ideale venster voor een tweestopper terechtkwamen.

Dat punt is essentieel. Kijkend naar Russells tweede stint wordt duidelijk dat hij met aanzienlijke bandenslijtage kampte. Andrea Kimi Antonelli kon daardoor met een aanzienlijk hoger tempo naar hem toe rijden. Ferrari ontweek deze fase van verval dankzij een tweede pitstop, maar Mercedes zat vast aan een heel ander scenario.

Mercedes liet Russell en Antonelli gewoon met elkaar vechten tijdens de GP van Barcelona. Foto door: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Hamilton pakte 19 seconden terug in acht ronden

Tenzij Mercedes ervoor had gekozen om net als Ferrari een driestopper te rijden met ten minste één van de twee auto's, moest het team de middelste stint verlengen. Dat was noodzakelijk om de in de eerste stint verloren ronden te compenseren en weer dichter bij het ideale pitstopvenster uit te komen.

Daar ontstond een dubbel probleem. Terwijl de banden steeds verder achteruitgingen en Russell steeds meer onderstuur kreeg, verloor hij kostbare tijd. Zijn gevecht met Antonelli maakte de situatie alleen maar erger.

Om dat te illustreren: vanaf het moment dat Hamilton zijn tweede pitstop maakte tot het moment waarop Russell naar binnen ging, won de Ferrari-coureur ongeveer negentien seconden terug in slechts acht ronden. Dat komt neer op meer dan twee seconden per ronde.

De interne strijd tussen de twee Mercedes-coureurs had een enorme impact. In die fase verloor het team feitelijk de race en kreeg Ferrari precies de ruimte die nodig was om de strategie succesvol uit te voeren.

Mercedes had twee opties. Het team kon de strategieën splitsen en Russell naar een driestopper sturen, al moest dat dan vóór Ferrari gebeuren om een undercut van Hamilton te voorkomen. De andere mogelijkheid was Antonelli, die op dat moment duidelijk sneller was, voorbij Russell te laten gaan zodat hij Ferrari kon onder druk zetten.

Dat Mercedes ervoor koos om niet in te grijpen in de titelstrijd tussen beide coureurs door verschillende strategieën of teamorders toe te passen, is begrijpelijk. Tegelijkertijd speelde die keuze een sleutelrol in de uiteindelijke uitkomst.

"In de laatste twee stints had Kimi duidelijk het voordeel qua tempo", legde Wolff uit. "We hebben hen laten racen, omdat we dat altijd zo doen. Maar dit is een situatie waar we in de toekomst naar moeten kijken. Wat doe je wanneer er een duidelijk snelheidsverschil is tussen beide coureurs en je vecht voor de overwinning? Dat wordt een interessante discussie. We willen daarin altijd volledig transparant handelen in het belang van het team."

Ronde Tijd hamilton tijd Russell verschil rondetijd verschil op de baan 28 HAM verlaat pits 1:23.176 - 23.399s 29 1:20.633 1:23.208 -2.575s 20.824s 30 1:20.910 1:23.647 -2.737s 18.087s 31 1:20.725 1:23.325 -2.600s 15.487s 32 1:20.855 1:22.884 -2.029s 13.458s 33 1:21.077 1:23.437 -2.360s 11.098s 34 1:20.954 1:22.649 -1.695s 9.403s 35 1:21.151 1:22.921 -1.770s 7.633s 36 1:21.227 Pitstop RUS - 4.854s 37 1:20.979 RUS verlaat pits - 17.670s 38 1:21.360 1:20.709 +0.651s 16.879s 39 1:21.859 1:21.179 +0.680s 16.199s 40 1:21.679 1:28.216 VSC -

De titelstrijd werd een knelpunt

Dit waren de belangrijkste fouten van Mercedes. In slechts acht ronden werd vrijwel het volledige effect van Hamiltons extra pitstop tenietgedaan. Daardoor creëerde Ferrari precies dat kleine tijdsvenster waarin een neutralisatie de zevenvoudig wereldkampioen de kans zou geven om zijn laatste stop te maken en alsnog vóór Russell terug te keren op de baan.

Dat is exact wat gebeurde. Bovendien beschikte Hamilton daardoor over versere banden voor de slotfase van de race.

Zelfs zonder Virtual Safety Car lijkt de conclusie echter hetzelfde. Stel dat Hamilton volgens plan nog zes ronden langer was doorgereden. Rekening houdend met een bandendegradatie van ongeveer twee tienden per ronde - zoals voorspeld door Pirelli en in werkelijkheid zelfs iets lager voor Hamilton - laat een vergelijking met het tempo van zijn rivalen zien dat Russell slechts een beperkt deel van de verloren tijd had kunnen terugwinnen.

Hamilton zou in dat scenario nog altijd een voorsprong van iets meer dan tien seconden hebben behouden, waardoor Mercedes kwetsbaar bleef voor een aanval van Ferrari.

De enige hoop voor Mercedes zou zijn geweest dat Hamilton veel tijd verloor achter Lando Norris, Antonelli en Russell. Maar dan was er nog een ander probleem geweest: hoe zou het team zijn omgegaan met een nieuw duel tussen Russell en Antonelli? Net als in de tweede stint zou die situatie zich opnieuw hebben voorgedaan en de enige echte oplossing zou alsnog uit teamorders hebben bestaan, iets waar Mercedes juist van afzag op het moment dat het er het meest toe deed.

Volgens de berekeningen van Ferrari zou Hamilton ook zonder Virtual Safety Car hebben gewonnen. Gezien het verschil in racesnelheid lijkt dat een realistische conclusie.

"We zouden de race ook zonder de VSC hebben gewonnen, misschien met een iets kleinere marge", zei Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur. "We zaten bovendien in een goede positie met een verse set banden. Dat was positief voor ons. Ik wil echter geen berekeningen maken over wat er zou zijn gebeurd zonder dit of dat. Ik denk vooral dat we al in een zeer sterke positie zaten."