Interview Lewis Hamilton: “Ik ben nog niet klaar in de Formule 1”

Met zijn 37 jaar is Lewis Hamilton een van de meest ervaren coureurs op de grid en is hij met 7 wereldtitels en 103 Grand Prix-zeges de meest succesvolle coureur aller tijden. Begin dit jaar leek het er door talloze speculaties na de controverse in Abu Dhabi op dat Hamilton er de brui aan zou geven, maar niets is minder waar. Ook een – sportief gezien – matig seizoen heeft Hamilton niet van zijn stuk gebracht. Het is niet de vraag of Hamilton zijn contract bij het Mercedes F1-team gaat verlengen, maar wanneer en voor hoelang.

“We gaan een nieuwe deal sluiten”, zegt Hamilton in een exclusief interview met geselecteerde media, waaronder Motorsport.com. “We gaan om tafel en in de komende maanden zullen we het bespreken, denk ik. Mijn doel is om bij Mercedes te blijven. Sinds ik dertien jaar oud ben, ben ik al aan dit mooie bedrijf verbonden. Dit is mijn familie: Mercedes-Benz is mijn familie. Ze hebben me door dik en dun gesteund. Ze zijn me blijven steunen toen ik van school gestuurd werd, ze steunden mij bij alles wat er in 2020 gebeurde. Ze zijn achter me blijven staan toen ik fouten maakte, door shit die in de media verscheen. Ze zijn me altijd blijven steunen. Ik geloof in dit merk, ik geloof in de mensen die deze organisatie vormen. Ik wil voor hen de beste teamgenoot zijn, ik denk dat we dit merk nog verder kunnen verbeteren. Nog toegankelijker, nog sterker dan het nu al is. Ik denk dat ik daar een belangrijke rol in kan spelen.”

Nasleep van Abu Dhabi 2021

Hoewel Hamilton enthousiast is over zijn toekomst met Mercedes in de Formule 1, spelen de emoties over de veelbesproken herstart in de Grand Prix van Abu Dhabi op de achtergrond nog altijd een rol. Het is ruim tien maanden geleden dat een van de meest controversiële Formule 1-seizoenen uit de recente jaren afgesloten werd met het meest controversiële moment uit de geschiedenis van de sport. “Het voelt alsof het jaren geleden is”, zegt Hamilton, die zich na die bewuste dag in december voor langere tijd terugtrok uit het publieke leven. Er werd – ook door zijn eigen teambaas – volop gespeculeerd over zijn toekomst. Maar Hamilton was nooit echt van plan om te stoppen. “Het was een ontzettend lastige gebeurtenis, hoe je het maar wilt noemen. Maar heb ik ooit echt overwogen om uit de sport te stappen? Zo makkelijk geef ik niet op.”

Een vertrek was nooit aan de orde, maar de nederlaag was bijzonder pijnlijk voor de Britse rijder. “Wat echt zeer deed was dat zoiets mogelijk was in deze sport, dat het kon gebeuren, ondanks dat er zoveel mensen zijn waar je op kunt bouwen”, zegt Hamilton. “Je verwacht dat mensen hun werk goed doen. De uitkomst van een wereldkampioenschap, waar zoveel mensen heel hard voor gewerkt hebben, wordt beslist door iemand die een verkeerde beslissing neemt, weet je? Dat was eigenlijk het enige. Ik hield nog steeds van het werken met mijn team of het racen, maar het was… dat je een kampioenschap kunt verliezen door de verkeerde werkwijze van een organisatie, dat is waar ik mij over verbaasde. Ik heb veel tijd doorgebracht met mijn familie en dat was het belangrijkste deel van het verwerkingsproces. Ik speelde met de kinderen, bouwde sneeuwpoppen en was er voor hen. Daardoor kon ik het opzij zetten. Als dat er niet was geweest, had ik echt diep in de put gezeten.”

Gevraagd of de beslissingen van toenmalig F1-racedirecteur Michael Masi gericht waren tegen Hamilton als persoon, zegt hij: “Ik weet het niet, het is al zo lang geleden. Het was gewoon een slechte beslissing. Ik weet zeker dat er ego bij komt kijken en dat er verschillende factoren spelen, er zijn mensen die in zijn oor fluisteren. Maar het voelt niet alsof het tegen mij gericht was.”

Budgetplafond

Bovenstaande uitspraken liggen waarschijnlijk gevoelig bij de fans van de regerend wereldkampioen, net zoals de hele Abu Dhabi-kwestie nog altijd een gevoelig onderwerp is in de Formule 1-paddock. Mercedes-teambaas Toto Wolff erkende recent dat hij er nog elke dag aan denkt, Hamilton heeft geprobeerd om er een streep onder te zetten. “Ik ben er klaar mee, ik weiger om in het verleden te leven. Ik heb het in 2007 als jongeling al meegemaakt en dat heeft me zeker een paar nachten slaap gekost, het was een negatieve ervaring. Wanneer je aan die negativiteit vasthoudt, wanneer je begint te haten, dan blijft dat je maar parten spelen. Ik ga door. Ik kijk vooruit, wat er in het verleden ook gebeurd is. Ik wil er niet meer over piekeren, er is niets waar ik nog wat aan kan doen. Ik gaf alles, zoals altijd. Ik offer alles op en ik ben bereid dat weer te doen. Dat is waar ik nu aan werk.”

Er staat dus een streep onder de Abu Dhabi-gate. Maar daarmee is het seizoen 2021 nog niet afgesloten. De boekhouders van de FIA concludeerden namelijk dat Red Bull zich vorig seizoen schuldig gemaakt heeft aan het overtreden van het budgetplafond. Hamilton sprak zichzelf recent uit over de impact die de extra ontwikkelingskosten kunnen hebben op de snelheid van een auto, het bewijs dat 2021 nog niet helemaal naar de achtergrond verdwenen is. “Toen ik in Singapore hoorde over dat hele budgetplafond-gedoe, dan brengt dat zeker bepaalde emoties boven”, gaat Hamilton verder. “Je bent er min of meer klaar mee, je gaat door en dan komt het terug. Het is een trap na. En ja, dat maakt dat het allemaal weer bovenkomt. Voor mij is het zaak om het gewoon weer te verdringen en door te gaan met waar ik nu mee bezig ben.”

Wat de FIA ook besluit met betrekking tot de straf voor Red Bull, het zal voor Hamilton niets veranderen: “Het kwaad was toch al geschied. Ik heb mijn gevoel uitgesproken over hoe we als team gewerkt hebben en wat we bereikt hebben, daar kan ik op teren. We hebben alles gegeven en hebben het op de juiste manier gedaan. Daar ben ik trots op.”

Mercedes hobbelt in 2022

De kater van Abu Dhabi was amper weggespoeld of Mercedes stond al voor het volgende probleem. Waar de renstal de Formule 1 het afgelopen decennium domineerde, was dat begin 2022 wel anders. De W13 is een moeizame bolide gebleken. Mercedes deed er heel lang over voordat het de oorzaak van de problemen gevonden had, maar ze binnen het seizoen oplossen bleek een onmogelijke opgave. Het leverde voor Mercedes een ongekend seizoen op waarin nog geen enkele race gewonnen werd. Vooral voor de mensen op de thuisbasis in Brackley niet eenvoudig, denkt Hamilton.

“Het is voor niemand perfect geweest”, zegt de man uit Stevenage. “Ik denk dat Toto hetzelfde zegt. We waren optimistisch in februari, ze vertelden ons dat we een enorm snelle wagen zouden krijgen. Iedereen was heel erg optimistisch door wat we in de winter aan werk gedaan hadden. Het was een heftige tijd voor iedereen in het team, dan wordt er echt hard gewerkt. En de uren die ze dan maken, dat is niet normaal. Je zou denken dat het juist een periode is waar iedereen even tijd heeft om te ontspannen. Maar als je er dan achter komt dat het verdomde ding niet werkt en dat we last hadden van een stuiterende auto, dat is voor iedereen moeilijk. Iedereen heeft daar moeite mee gehad, denk ik. We hebben allemaal een proces hoe we met dat soort zaken omgaan. Maar het was voor ons allemaal ook een kans om de transformatie door te maken. We zijn als team sterker geworden.”

Lewis Hamilton eindigde zondag in de Grand Prix van Amerika op de tweede plek. Foto: Steven Tee / Motorsport Images

Hoe was de aanpassing voor Hamilton zelf? Een coureur die altijd om pole-positions, overwinningen en kampioenschappen vecht, moet ineens genoegen nemen met (veel) minder. “Ik denk dat het aanvankelijk niet heel moeilijk was”, zegt Hamilton. “Maar het heeft wel invloed omdat het op een gegeven moment wel begint te knagen, maar je ook ziet dat we het niet opgelost krijgen. Daarna kregen we weekenden dat we ineens tweede stonden, maar een weekend later weer niet. Het ene weekend is de auto goed, het andere weekend is het slecht. Dan weet je het niet meer. Je doet veel simulatorwerk en de simulator vertelt een ander verhaal dan de wagen op de baan je vertelt. Dat maakt het verwarrend. We kwamen voor een bepaald weekend op de baan en hoorden van de engineers dat we een update kregen die drie tienden waard was, eenmaal op de baan waren we een tiende langzamer. Daardoor waak je wel voor optimisme. Het is beter om niet te veel verwachtingen te hebben, als het maar niet minder is dan wat we hadden en als het beter is, dan is het heel mooi. Qua voorbereiding zijn we beter geworden.”

Dankzij zijn ervaring en leeftijd kon Hamilton redelijk makkelijk de knop omzetten met betrekking tot het feit dat hij niet meer voor overwinningen kon vechten: “Daar kun je altijd waardevolle dingen uit halen, daar kun je van leren. Het is niet dat ik dit voor het eerst meemaak, maar ik ga er nu beter mee om dan de vorige keren dat ik zo’n jaar had. Binnen het team, in de berichtgeving, in het motiveren van mensen. Ik denk dat ik een betere teamgenoot ben voor mijn collega’s dan enkele jaren geleden. Ik denk dat ik in mijn leven buiten de Formule 1 ook een betere balans heb gevonden dan wat ik in het verleden had. Wat dat betreft is het oké geweest.”

De toekomst

Hamilton is altijd strijdlustig gebleven, hij wil terug naar het front van de Formule 1. Ook nu is de 37-jarige coureur nog niet van plan de pijp aan Maarten te geven. “Mijn plannen voor de toekomst… elk jaar, aan het eind van een seizoen, ga je zitten en kijken wat je gedaan hebt en dan kijk je ook naar de toekomst”, aldus Hamilton. “Ik weet niet hoe dat voor jullie is, maar ik probeer mijn jaar te analyseren en probeer voor me te zien hoe de komende drie tot vijf jaar eruitzien. Het is lastig om tien jaar vooruit te kijken. Waar zie ik mezelf? Welke dingen wil ik doen? Wat zijn mijn doelen? Er komen dingen bij. Ik doe op het zakelijke vlak best veel. Dat is best druk, ik heb veel succesvolle, echt positieve zaken waar ik me mee bezig kan houden. Maar ik race nog heel graag, ik houd hiervan. Ik doe dit nu dertig jaar en ik heb niet het gevoel dat ik moet stoppen. Ik denk dat ik hier mijn sporen kan verdienen, ik wil nog altijd beter worden, ik ben van plan hier nog lang te blijven.”